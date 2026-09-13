Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hem diplomaside hem de sahada attığı kararlı adımlar, İsrail 'de yankılanmaya devam ediyor.

İsrail basını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son bir yılda Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi güç bir aktör ve İsrail karşısında daha fazla nüfuz sahibi bir rakibe dönüştürdüğünü yazdı.

İsrail''de yayımlanan Calcalist ekonomi gazetesinde çıkan yazıda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Washington ve Arap dünyasındaki etki alanını önemli ölçüde genişlettiğine işaret edildi.

Yazıda, "Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktör; İsrail içinse çevresindeki alanlarda giderek daha fazla nüfuz sahibi bir rakip haline getirdi." ifadesine yer verildi.

Tel Aviv ile Ankara arasındaki ilişkilerin bu yıl da kötüleşmeye devam ettiğini, ekonomik, ticari ve havacılık alanlarında neredeyse tam bir kopuş yaşandığını vurgulayan yazıda, Türkiye Ticaret Bakanlığının İsrail ile doğrudan ticaretin Mayıs 2024'ten bu yana sıfır seviyesinde olduğu yönündeki verilerine atıf yapıldı.

Ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılı bölgesel arenada daha güçlü ve İsrail'e karşı daha hasmane bir konumda tamamladığı" kaydedildi.