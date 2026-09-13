İsrail basınından Başkan Erdoğan itirafı: Türkiye Orta Doğu’da görmezden gelinemeyecek dev aktöre dönüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin Orta Doğu’da yükselen gücü İsrail basınını da itirafa zorladı. Calcalist, Ankara’nın Washington ve Arap dünyasındaki nüfuzunu genişlettiğini belirterek Türkiye’nin İsrail için bölgede “görmezden gelmesi zor” bir rakibe dönüştüğünü yazdı.
Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hem diplomaside hem de sahada attığı kararlı adımlar, İsrail'de yankılanmaya devam ediyor.
Tel Aviv yönetiminin bölgesel sıkışmışlığını gözler önüne seren İsrail basını, Türkiye'nin Orta Doğu'da artık görmezden gelinemeyecek dev bir aktöre dönüştüğünü yazarak Başkan Erdoğan'ın ezici bölgesel nüfuzunu itiraf etmek zorunda kaldı.
İsrail''de yayımlanan Calcalist ekonomi gazetesinde çıkan yazıda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Washington ve Arap dünyasındaki etki alanını önemli ölçüde genişlettiğine işaret edildi.
Yazıda, "Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktör; İsrail içinse çevresindeki alanlarda giderek daha fazla nüfuz sahibi bir rakip haline getirdi." ifadesine yer verildi.
Tel Aviv ile Ankara arasındaki ilişkilerin bu yıl da kötüleşmeye devam ettiğini, ekonomik, ticari ve havacılık alanlarında neredeyse tam bir kopuş yaşandığını vurgulayan yazıda, Türkiye Ticaret Bakanlığının İsrail ile doğrudan ticaretin Mayıs 2024'ten bu yana sıfır seviyesinde olduğu yönündeki verilerine atıf yapıldı.
Ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılı bölgesel arenada daha güçlü ve İsrail'e karşı daha hasmane bir konumda tamamladığı" kaydedildi.
İSRAİL İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ SÜRTÜŞME SURİYE SAHASINA DOĞRU GENİŞLEDİ
Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin odağının on binlerce Filistinli sivilin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nin yanı sıra Suriye sahasına da genişlediği belirtildi.
Ankara'da İsrail'in Suriye'nin güvenliğine zarar veren saldırılarının Türkiye'ye de tehdit oluşturduğu görüşünün hakim olduğu aktarıldı.
Türkiye'nin Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin "ana hamilerinden biri haline geldiğinin" altını çizen yazıda, Ankara'nın Şam yönetimine güvenlik alanında destek verdiği ve iki ülke arasında daha derin bir ticari entegrasyon sağlanması için çabaladığı, iki yıl içinde Suriye ile 5 milyar dolarlık ticaret hedefi belirlediği aktarıldı.
TÜRKİYE, WASHİNGTON VE ARAP DÜNYASINDA ETKİ ALANINI GENİŞLETTİ
Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin Washington ve Arap dünyasındaki etki alanını önemli ölçüde genişlettiğinin altını çizen yazıda, Ankara'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle Gazze Barış Kurulu'nun kurucuları arasında yer aldığı, Pakistan ve Suudi Arabistan ile Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladığı hatırlatıldı.
ABD ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilere değinilen yazıda, Başkan Trump'ın 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldığına işaret edildi.