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Mossad Direktörü Barnea Katar’da: Gazze’de ateşkes görüşmesi

Mossad Direktörü David Barnea ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'de ateşkes anlaşması üzerine görüşme yaptı. İsrailli yetkililer, Barnea ve Al Sani'nin Gazze'de olası esir takası ve ateşkes anlaşmasını görüştüğünü kaydetti.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 12:18 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 12:18
Mossad Direktörü Barnea Katar’da: Gazze’de ateşkes görüşmesi

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İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın Katar'da Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını görüştüğü bildirildi.

Katar Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Takvim Fotoğraf ArşiviKatar Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Takvim Fotoğraf Arşivi

MOSSAD VE EL SANİ'DEN GAZZE GÖRÜŞMESİ

ABD'den yayın yapan "Axios" sitesinin ismi açıklanmayan İsrailli iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Mossad Direktörü Barnea'nın dün Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret ederek Başbakan Al Sani ile bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrailli yetkililer, Barnea ve Al Sani'nin Gazze'de olası esir takası ve ateşkes anlaşmasını görüştüğünü kaydetti.

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HAMAS'A İLETİLDİ

Tel Aviv yönetiminin geçen hafta, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin güncellenmiş teklifini Mısır aracılığıyla Hamas'a ilettiğini hatırlatan İsrailli yetkililer, güncellenen çerçevenin ağustos ayında müzakere edilen ancak hayata geçirilemeyen tekliften önemli ölçüde farklı olmadığının altını çizdi.

İsrailli yetkililer, Tel Aviv'in odak noktasının esas olarak anlaşmanın ilk aşamasını bazı değişikliklerle uygulamaya çalışmak olduğunu öne sürdü.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.

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