Suriye’de siyonist işgal: İsrail ordusu askeri alanları hedef alıyor! Esad ile Netanyahu anlaştı mı?

İsrail ordusu, Gazze ve Lübnan'ın ardından Beşar Esad'ın devrilmesini fırsat bilerek Golan'daki tampon bölgeyi geçti ve Suriye topraklarına girdi.

İsrail'in saldırı düzenlediği Lazkiye Limanı'ndaki hasar, AFP

ŞAM'A 25 KM'DE SİYONİST İŞGAL

Golan'dan Suriye'ye giren İsrail tankları Şam'a 25 kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Suriye'ye girmek için kimyasal silah bahanesini kullanan İsrail, Esad rejiminin sahip olduğu kimyasal silahların "imha edildiğinden emin olmak istediklerini" iddia ediyor.

SURİYE'Yİ İSRAİL'E ESAD MI SATTI?

Geçtiğimiz hafta Suriyeli muhalif gruplar Şam'a doğru ilerlerken Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçan Beşar Esad'ın İsrail'le "Uçağımı vurmayın hava sahasında kolaylık sağlayın" anlaşması yapıp silah ve üslerin koordinatlarının yer aldığı bir liste verdiği iddia ediliyor.

Geçtiğimiz hafta Suriyeli muhalif gruplar Şam’a doğru ilerlerken Rusya’nın başkenti Moskova’ya kaçan Beşar Esad’ın İsrail'le ʺUçağımı vurmayın hava sahasında kolaylık sağlayınʺ anlaşması yapıp silah ve üslerin koordinatlarının yer aldığı bir liste verdiği iddia ediliyor, Takvim Ekran Görüntüsü