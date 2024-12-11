Suriye’de siyonist işgal: İsrail ordusu askeri alanları hedef alıyor! Esad ile Netanyahu anlaştı mı?

İsrail ordusu, Gazze ve Lübnan'ın ardından Beşar Esad'ın devrilmesini fırsat bilerek Golan'daki tampon bölgeyi geçti ve Suriye topraklarına girdi.
ŞAM'A 25 KM'DE SİYONİST İŞGAL
Golan'dan Suriye'ye giren İsrail tankları Şam'a 25 kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Suriye'ye girmek için kimyasal silah bahanesini kullanan İsrail, Esad rejiminin sahip olduğu kimyasal silahların "imha edildiğinden emin olmak istediklerini" iddia ediyor.
SURİYE'Yİ İSRAİL'E ESAD MI SATTI?
Geçtiğimiz hafta Suriyeli muhalif gruplar Şam'a doğru ilerlerken Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçan Beşar Esad'ın İsrail'le "Uçağımı vurmayın hava sahasında kolaylık sağlayın" anlaşması yapıp silah ve üslerin koordinatlarının yer aldığı bir liste verdiği iddia ediliyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriye'de 48 saat süren büyük bir bombardımanın ardından salı günü, Beşar Esad rejiminin stratejik askeri kabiliyetlerinin çoğunu yok ettiğini ve gelişmiş silahların düşman unsurların eline geçmesini önleme çabasında olduğunu iddia etti.
Siyonist İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye'deki "stratejik hedeflere" yönelik 350'den fazla saldırı düzenlediği ve "Suriye'deki stratejik silah stoklarının çoğunu" yok ettiği belirtildi. Siyonist ordu, Esad rejiminin stratejik askeri kapasitesinin yüzde 70-80'ini yok ettiğini öne sürdü.