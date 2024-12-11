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Suriye’de siyonist işgal: İsrail ordusu askeri alanları hedef alıyor! Esad ile Netanyahu anlaştı mı?

Suriye ile İsrail arasında tampon bölge olan Golan Tepeleri’ni aşan İsrail ordusu, Şam’a doğru ilerliyor. İsrail Hava ve Deniz Kuvvetleri muhalif grupların eline geçmemesi için Suriye’de Esad rejimine ait olan füze depoları, donanma gemileri ve savaş uçaklarını vurdu ve rejimin askeri varlığının yüzde 80’ini yok ettiklerini öne sürdü. Son olarak Esad’ın Moskova’ya kaçmadan önce İsrail ile bir anlaşma yaptığı öne iddia edildi. İşte, İsrail’in Suriye’yi işgal girişiminden dakika dakika gelişmeler…

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 09:08 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 09:28
Suriye’de siyonist işgal: İsrail ordusu askeri alanları hedef alıyor! Esad ile Netanyahu anlaştı mı?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İsrail ordusu, Gazze ve Lübnan'ın ardından Beşar Esad'ın devrilmesini fırsat bilerek Golan'daki tampon bölgeyi geçti ve Suriye topraklarına girdi.

    İsrail'in saldırı düzenlediği Lazkiye Limanı'ndaki hasar, AFPİsrail'in saldırı düzenlediği Lazkiye Limanı'ndaki hasar, AFP

    ŞAM'A 25 KM'DE SİYONİST İŞGAL

    Golan'dan Suriye'ye giren İsrail tankları Şam'a 25 kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Suriye'ye girmek için kimyasal silah bahanesini kullanan İsrail, Esad rejiminin sahip olduğu kimyasal silahların "imha edildiğinden emin olmak istediklerini" iddia ediyor.

    SURİYE'Yİ İSRAİL'E ESAD MI SATTI?

    Geçtiğimiz hafta Suriyeli muhalif gruplar Şam'a doğru ilerlerken Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçan Beşar Esad'ın İsrail'le "Uçağımı vurmayın hava sahasında kolaylık sağlayın" anlaşması yapıp silah ve üslerin koordinatlarının yer aldığı bir liste verdiği iddia ediliyor.

    Geçtiğimiz hafta Suriyeli muhalif gruplar Şam’a doğru ilerlerken Rusya’nın başkenti Moskova’ya kaçan Beşar Esad’ın İsrail'le ʺUçağımı vurmayın hava sahasında kolaylık sağlayınʺ anlaşması yapıp silah ve üslerin koordinatlarının yer aldığı bir liste verdiği iddia ediliyor, Takvim Ekran GörüntüsüGeçtiğimiz hafta Suriyeli muhalif gruplar Şam’a doğru ilerlerken Rusya’nın başkenti Moskova’ya kaçan Beşar Esad’ın İsrail'le ʺUçağımı vurmayın hava sahasında kolaylık sağlayınʺ anlaşması yapıp silah ve üslerin koordinatlarının yer aldığı bir liste verdiği iddia ediliyor, Takvim Ekran Görüntüsü

    CANLI ANLATIM
    09:04 11 Aralık 2024
    SURİYE'DE SİYONİST İŞGAL

    İsrail Savunma Kuvvetleri, Suriye'de 48 saat süren büyük bir bombardımanın ardından salı günü, Beşar Esad rejiminin stratejik askeri kabiliyetlerinin çoğunu yok ettiğini ve gelişmiş silahların düşman unsurların eline geçmesini önleme çabasında olduğunu iddia etti.

    Siyonist İsrail ordusundan yapılan açıklamada Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Suriye'deki "stratejik hedeflere" yönelik 350'den fazla saldırı düzenlediği ve "Suriye'deki stratejik silah stoklarının çoğunu" yok ettiği belirtildi. Siyonist ordu, Esad rejiminin stratejik askeri kapasitesinin yüzde 70-80'ini yok ettiğini öne sürdü.

    08:30 11 Aralık 2024
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    Suriye ile İsrail arasında tampon bölge olan Golan Tepeleri'ni aşan İsrail ordusu Suriye'de ilerlemeye devam ediyor. İsrail'in Suriye'deki saldırılarına yönelik gelişmeleri aktardığımız canlı yayınımıza hoş geldiniz. Son dakika haberleri, önemli tepkiler ve uzman analizleriyle karşınızdayız. Takvim.com.tr'yi takipte kalın!
     

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