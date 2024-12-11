Devrik Esad rejiminin işkence yaparak katlettiği kişilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor

Rejimin işkenceyle öldürdüğü kişilerin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor (AA)

"YERİN ALTINDA FARKLI OLAN ODALAR VAR"

Suriye'nin Hama ilinden Muhammet Halef, 2014 yılından beri kardeşinden haber alamadığını söyledi. Esad rejimi devrildikten sonra Sednaya Hapishanesi'ne geldiğini söyleyen Halef, "İki gün boyunca orada kaldım. Yerin altında farklı olan odalar var dediler. Suriye Sivil Savunması ekiplerinin onları bulmasını bekledik ancak herhangi bir ize rastlanmadı." dedi.

Halef, Sednaya'daki isim listesinde ve cezaevinden sağ kurtulan insanlar arasında kardeşine rastlamadığını belirterek, El Müctehid Hastanesi'ndeki cesetler arasında kardeşinin olup olmadığını öğrenmek için Şam'a geldiğini ifade etti.