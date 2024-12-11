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Devrik Esad rejiminin işkence yaparak katlettiği kişilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor

Suriye'de muhalifler tarafından Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından hapishanelerde işkenceyle öldürülen yakınları bulmak isteyen halk El Müctehid Hastanesi'nin duvarlarına asılan fotoğraflar üzerinden yakınlarını tespit etmeye devam ediyor.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 21:06 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 21:06
Devrik Esad rejiminin işkence yaparak katlettiği kişilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor

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Devrik Esad rejiminin hapishanelerde işkenceyle öldürdüğü yakınlarını bulmak isteyen kişiler başkent Şam'ın güneyinde yer alan El Müctehid Hastanesi'nin önünde toplandı.

Rejimin işkenceyle öldürdüğü kişilerin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor (AA)Rejimin işkenceyle öldürdüğü kişilerin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor (AA)

Hastanenin dış duvarlarındaki fotoğraflardan yakınlarını tespit etmeye çalışan Suriyeliler, hastane morguna da giderek işkence izleri taşıyan cesetlerin arasında yakınlarını arayarak bulmaya çalıştı.

Rejimin işkenceyle öldürdüğü kişilerin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor (AA)Rejimin işkenceyle öldürdüğü kişilerin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor (AA)

İŞKENCELİ ZULÜM!

Şam'daki Harasta Askeri Hastanesi'nin morgunda torbalara istiflenmiş ve işkence izleri taşıyan yaklaşık 40 ceset otopsi işlemleri için El Müctehid Hastanesi'ne taşınmıştı. İşkence sonucu öldürüldüğü anlaşılan kişilerin hastaneye yakın zamanda bırakıldığı tahmin ediliyor.

Rejimin işkenceyle öldürdüğü kişilerin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor (AA)Rejimin işkenceyle öldürdüğü kişilerin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor (AA)

"YERİN ALTINDA FARKLI OLAN ODALAR VAR"

Suriye'nin Hama ilinden Muhammet Halef, 2014 yılından beri kardeşinden haber alamadığını söyledi. Esad rejimi devrildikten sonra Sednaya Hapishanesi'ne geldiğini söyleyen Halef, "İki gün boyunca orada kaldım. Yerin altında farklı olan odalar var dediler. Suriye Sivil Savunması ekiplerinin onları bulmasını bekledik ancak herhangi bir ize rastlanmadı." dedi.

Halef, Sednaya'daki isim listesinde ve cezaevinden sağ kurtulan insanlar arasında kardeşine rastlamadığını belirterek, El Müctehid Hastanesi'ndeki cesetler arasında kardeşinin olup olmadığını öğrenmek için Şam'a geldiğini ifade etti.

Rejimin işkenceyle öldürdüğü kişilerin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor (AA)Rejimin işkenceyle öldürdüğü kişilerin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor (AA)

"FOTOĞRAFLARA BAKILAMIYOR"

Hastanenin dış duvarlarındaki fotoğraflar arasında kardeşini bulamadığını ifade eden Halef, "Duvarlarda kimlik tespiti için fotoğraflar var. Birinin gözleri oyulmuş, birkaçına eziyet etmişler. Fotoğraflara bakılamıyor. Keşke ölselerdi ve bu eziyeti çekmeselerdi." ifadelerini kullandı.

Halef, 10 yıldır haber alamadığı kardeşini aramayı sürdüreceğini belirtti.

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