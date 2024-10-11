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Milton Kasırgası Kamala Harris’i de vurdu! 16 kişinin hayatını kaybettiği fırtına siyasete malzeme oldu

ABD’de büyün bir felakete yol açan Milton Kasırgası, Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris’i de vurdu. New York Post, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’ suçlayan Harris’in kasırgayı siyasallaştırdığını belirtti. ABD’de yüz yılın kasırgası olarak nitelendirilen felaketin ardından Harris’in hiçbir şey yapmadığını belirten Post, “A sınıfı bir gecenin VIP bölümüne girmeye çalışan bir davetsiz misafir gibi görünüyor.” dedi.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 11:42 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 11:58
Milton Kasırgası Kamala Harris’i de vurdu! 16 kişinin hayatını kaybettiği fırtına siyasete malzeme oldu

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ABD'de yüz yılın kasırgası olarak nitelendirilen Milton Kasırgası Florida'da büyük yıkıma yol açarken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in seçim kampanyasına da büyük zarar verdi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, 3 milyonu aşkın kişiyi elektriksiz bıraktı, AAABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, 3 milyonu aşkın kişiyi elektriksiz bıraktı, AA

KAMALA HARRIS'E MILTON DARBESİ

Florida Valisi Ron DeSantis, Kamala Harris'in kasırga ile mücadele çalışmalarında hiçbir rolünün olmadığını söyledi. New York Post ise Harris için "A sınıfı bir gecenin VIP bölümüne girmeye çalışan bir davetsiz misafir gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, yaklaşık 2,6 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı. Ulusal Kasırga Merkezi yaptığı açıklamada Tampa ve St. Petersburg sakinlerine ʺson derece tehlikeli kasırga kuvvetindeki rüzgarlarınʺ bölgeye yayılması nedeniyle acilen güvenli yerlere geçmeleri tavsiyesinde bulunuldu. Kasırgadan sonra Tampa'da sokaklar sular altında kaldı, AAABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, yaklaşık 2,6 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı. Ulusal Kasırga Merkezi yaptığı açıklamada Tampa ve St. Petersburg sakinlerine ʺson derece tehlikeli kasırga kuvvetindeki rüzgarlarınʺ bölgeye yayılması nedeniyle acilen güvenli yerlere geçmeleri tavsiyesinde bulunuldu. Kasırgadan sonra Tampa'da sokaklar sular altında kaldı, AA

ABD gazetesi New York Post ise CNN'i arayarak eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Vali DeSantis'i "felaketi siyasallaştırdıkları için eleştiren Harris'in de aynı şeyi yaptığını, bunun ikiyüzlülük olduğunu söyledi.

FLORİDA VALİSİNDEN KAMALA TEPKİSİ

Vali DeSantis ise CNBC'ye verdiği demeçte "Hem Trump hem de Biden döneminde Florida'daki bu fırtınalarla uğraştım. İkisi de bunu hiçbir zaman siyasallaştırmadı." dedi.

Florida, APFlorida, AP

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin Florida eyaletinde üçüncü kategori seviyesindeki Milton Kasırgası'nda en az 16 kişi hayatını kaybetti.

ABDde Milton Kasırgası alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi! Çok sayıda ölü var! Evlere timsah girmiş olabilirABDde Milton Kasırgası alarmı! Olağanüstü hal ilan edildi! Çok sayıda ölü var! Evlere timsah girmiş olabilir

FLORİDA'DA SAYISIZ HORTUM

Milton nedeniyle Florida genelinde çok sayıda hortum meydana geldi. En az 125 ev hasar aldı. İki milyona yakın ev ve iş yeri elektriksiz kaldı ve en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Hillsborough County'de 14 yaşında bir çocuk, suyun üzerinde moloz parçaları arasında mahsur kaldı.

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