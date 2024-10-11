Milton Kasırgası Kamala Harris’i de vurdu! 16 kişinin hayatını kaybettiği fırtına siyasete malzeme oldu

ABD'de yüz yılın kasırgası olarak nitelendirilen Milton Kasırgası Florida'da büyük yıkıma yol açarken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in seçim kampanyasına da büyük zarar verdi.
ABD'de yüz yılın kasırgası olarak nitelendirilen Milton Kasırgası Florida'da büyük yıkıma yol açarken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in seçim kampanyasına da büyük zarar verdi.
KAMALA HARRIS'E MILTON DARBESİ
Florida Valisi Ron DeSantis, Kamala Harris'in kasırga ile mücadele çalışmalarında hiçbir rolünün olmadığını söyledi. New York Post ise Harris için "A sınıfı bir gecenin VIP bölümüne girmeye çalışan bir davetsiz misafir gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.
ABD gazetesi New York Post ise CNN'i arayarak eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Vali DeSantis'i "felaketi siyasallaştırdıkları için eleştiren Harris'in de aynı şeyi yaptığını, bunun ikiyüzlülük olduğunu söyledi.
FLORİDA VALİSİNDEN KAMALA TEPKİSİ
Vali DeSantis ise CNBC'ye verdiği demeçte "Hem Trump hem de Biden döneminde Florida'daki bu fırtınalarla uğraştım. İkisi de bunu hiçbir zaman siyasallaştırmadı." dedi.
16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD'nin Florida eyaletinde üçüncü kategori seviyesindeki Milton Kasırgası'nda en az 16 kişi hayatını kaybetti.
FLORİDA'DA SAYISIZ HORTUM
Milton nedeniyle Florida genelinde çok sayıda hortum meydana geldi. En az 125 ev hasar aldı. İki milyona yakın ev ve iş yeri elektriksiz kaldı ve en az 16 kişi hayatını kaybetti.
Hillsborough County'de 14 yaşında bir çocuk, suyun üzerinde moloz parçaları arasında mahsur kaldı.