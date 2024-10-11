Milton Kasırgası Kamala Harris’i de vurdu! 16 kişinin hayatını kaybettiği fırtına siyasete malzeme oldu

ABD'de yüz yılın kasırgası olarak nitelendirilen Milton Kasırgası Florida 'da büyük yıkıma yol açarken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris 'in seçim kampanyasına da büyük zarar verdi.

KAMALA HARRIS'E MILTON DARBESİ

Florida Valisi Ron DeSantis, Kamala Harris'in kasırga ile mücadele çalışmalarında hiçbir rolünün olmadığını söyledi. New York Post ise Harris için "A sınıfı bir gecenin VIP bölümüne girmeye çalışan bir davetsiz misafir gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, yaklaşık 2,6 milyon kişiyi elektriksiz bıraktı. Ulusal Kasırga Merkezi yaptığı açıklamada Tampa ve St. Petersburg sakinlerine ʺson derece tehlikeli kasırga kuvvetindeki rüzgarlarınʺ bölgeye yayılması nedeniyle acilen güvenli yerlere geçmeleri tavsiyesinde bulunuldu. Kasırgadan sonra Tampa'da sokaklar sular altında kaldı, AA

ABD gazetesi New York Post ise CNN'i arayarak eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Vali DeSantis'i "felaketi siyasallaştırdıkları için eleştiren Harris'in de aynı şeyi yaptığını, bunun ikiyüzlülük olduğunu söyledi.