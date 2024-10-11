SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Aleksandar Vucic’ten Başkan Erdoğan paylaşımı: En etkili devlet adamlarından biri

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan’ın dünyanın en etkili devlet adamlarından biri olduğunu söyleyen Vucic, “Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Sırbistan için her zaman büyük bir onurdur.” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 13:57 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 13:57
Aleksandar Vucic’ten Başkan Erdoğan paylaşımı: En etkili devlet adamlarından biri

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretine dair sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Vucic, paylaşımında "Günümüz dünyasının en etkili devlet adamlarından biri olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Sırbistan için her zaman büyük bir onurdur." ifadesini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Instagram paylaşımıSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Instagram paylaşımı

VUCİC'TEN BAŞKAN ERDOĞAN PAYLAŞIMI

Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın ziyaretinin, dünyanın siyasi ve ekonomik zorluklarla dolu gündemi içinde gerçekleşmesinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı, AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı, AA

"EN ETKİLİ DEVLET ADAMLARINDAN BİRİ"

Ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ivme kazandırdığını, barış ve refahı özleyen bölgeye istikrar katkısı sağladığını kaydeden Vucic, şu yer verdi:

Günümüz dünyasının en etkili devlet adamlarından biri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Sırbistan için her zaman büyük bir onurdur. Türkiye ve Sırbistan'ın uzun bir işbirliği geçmişi bulunmaktadır ve bu ziyaretler, özellikle güvenlik ve ekonomi alanlarında bağların derinleştirilmesi için fırsat sunmaktadır. Ekonomi, bu ziyaretin en önemli konularından biridir. Türkiye, Sırbistan'daki en önemli yatırımcılardandır ve bu ziyarette yeni projeler ve yatırımlar, altyapı projeleri, enerji ve ticaret konuları ele alınacaktır. Bu, özellikle mevcut zorlayıcı küresel ekonomik koşullarda, ülkemiz için büyük önem taşımaktadır.

Başkan Erdoğan Balkan seferinde! Vucic resmi törenle karşıladıBaşkan Erdoğan Balkan seferinde! Vucic resmi törenle karşıladı

Vucic, zor zamanlarda ikili ilişkilerin güçlenmesinin önemli olduğunu, bunun da Balkanlar'da barış ve istikrarın sağlanmasında kilit bir rol oynadığını ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA