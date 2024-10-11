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Pakistan’da silahlı saldırı! Kömür madeninde 20 kişi öldü

Pakistan’da bir kömür madenine silahlı saldırı düzenlendi. Belucistan eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 madencinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 10:09 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 10:09
Pakistan’da silahlı saldırı! Kömür madeninde 20 kişi öldü

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde kömür madenine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

PAKİSTAN'DA SİLAHLI SALDIRI

Dawn gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri eyaletin Duki bölgesindeki bir kömür madenine silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu.

20 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, roket ve el bombası da kullanılan saldırıda, ilk belirlemelere göre 20 madencinin yaşamını yitirdiğini, 7 madencinin yaralandığını aktardı.

Ölenler arasında Afganistan vatandaşlarının da bulunduğu ve yaralıların hastaneye sevk edildiği bilgisini veren yetkililer, saldırganların madendeki bazı makineleri ateşe verdiğini, polisin silahlı grubu aradığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenenin olmadığı belirtildi.

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