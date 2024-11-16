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Mike Tyson-Jake Paul karşılaşmasında taraftarlar birbirine girdi seyirci onları izledi! Yumrukladı, üzerine oturdu, sürüklendi

Mike Tyson-Jake Paul’un boks karşılaşmasında tribünler de savaş alanına döndü. AT&T Stadyumu’nda yapılan boks karşılaşması sırasında tribündeki taraftarlar birbirine girdi. Salonda çıkan kavgalardan biri ise büyük ilgi gördü. İki taraftar birbirini yumruklayıp biri diğerinin üzerine otururken seyirci Tyson ile Paul’ü bırakıp onları izledi.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 16:25 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 17:02
Mike Tyson-Jake Paul karşılaşmasında taraftarlar birbirine girdi seyirci onları izledi! Yumrukladı, üzerine oturdu, sürüklendi

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Tüm zamanların en büyük ağır sıklet boksörlerinden biri olan Mike Tyson ile ünlü Youtuber Jake Paul'un boks karşılaşması büyük bir beklenti içinde olan seyirciyi hayal kırıklığına uğratırken tribün ise savaş alanına döndü.

AT&T Stadyumu’nda yapılan Mike Tyson-Jake Paul karşılaşması sırasında tribündeki taraftarlar birbirine girdi.AT&T Stadyumu’nda yapılan Mike Tyson-Jake Paul karşılaşması sırasında tribündeki taraftarlar birbirine girdi.

TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ

AT&T Stadyumu'nda yapılan Mike Tyson-Jake Paul karşılaşması sırasında tribündeki taraftarlar birbirine girdi.

Taraftarlar birbirine girdi seyirci onları izledi!

AT&T Stadyumu’nda yapılan Mike Tyson-Jake Paul karşılaşması sırasında tribündeki taraftarlar birbirine girdi.AT&T Stadyumu’nda yapılan Mike Tyson-Jake Paul karşılaşması sırasında tribündeki taraftarlar birbirine girdi.

SEYİRCİ TYSON İLE PAUL'Ü DEĞİL ONLARI İZLEDİ

Tribünlerde onlarca taraftarın kavgayı izlediği görüldü. İkili, birbirine yumruklar atarken diğer taraftarlar ise araya girerek onları ayırmaya çalıştı.

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30 saniye süren kavgada, taraflardan biri diğerinin gözlerini çıkarmaya çalıştı.

AT&T Stadyumu’nda yapılan Mike Tyson-Jake Paul karşılaşması sırasında tribündeki taraftarlar birbirine girdi.AT&T Stadyumu’nda yapılan Mike Tyson-Jake Paul karşılaşması sırasında tribündeki taraftarlar birbirine girdi.

Maçı izleyen boks fanatiklerinden bazıları cep telefonlarıyla bu aksiyonu kayda aldı.

Cuma gecesi boks ringinin dışında da çok sayıda kavga çıktı.

AT&T Stadyumu’nda yapılan Mike Tyson-Jake Paul karşılaşması sırasında tribündeki taraftarlar birbirine girdi.AT&T Stadyumu’nda yapılan Mike Tyson-Jake Paul karşılaşması sırasında tribündeki taraftarlar birbirine girdi.

YUMRUKLADI, ÜZERİNE OTURDU

Görüntülerde, kavga eden taraftarlardan birinin diğerinin üstüne oturduğu ve yumruklar yağdırmaya başladığı, ardından da sürüklenerek uzaklaştırıldığı görülüyor.

Başka bir yerde ise tribünlerde kavga eden ikilinin arasında büyük bir grup insan dururken bir adamın diğer taraftara bağırdığı görüldü.

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