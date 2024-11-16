Gürcistan’da ilginç protesto! Seçim Komisyonu Başkanı Giorgi Kalandarişvili’nin yüzüne boya fırlattılar

Gürcistan'da Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Giorgi Kalandarişvili, 26 Ekim'den yapılan parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklayacağı toplantıda muhalefetin boya saldırısının hedefi oldu.
Eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin partisi Birleşik Ulusal Hareket'in temsilcisi Davit Kirtadze, sonuçlar açıklanmadan önce MSK Başkanı Kalandarişvili'ye yaklaşarak "Sen kara bir lekesin" deyip siyah boya fırlattı. Olayın ardından tansiyon yükselirken, Kirtadze salondan çıkarıldı. Toplantıya ara verildi.