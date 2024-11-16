Gürcistan’da ilginç protesto! Seçim Komisyonu Başkanı Giorgi Kalandarişvili’nin yüzüne boya fırlattılar

Seçim Komisyonu Başkanı Giorgi Kalandarişvili'nin yüzüne boya fırlattılar (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



MUHALEFET SEÇİM SONUÇLARINI TANIMAMIŞTI



Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi seçimlerde üst üste 4. zaferini elde ederken, Cumhurbaşkanı Salome Zurabaşvili seçimin ertesi gün yaptığı açıklamada, "Bu seçimleri tanımıyorum. Bu seçimlerin tanınması mümkün değildir. Bunun tanınması, Rusya'nın müdahalesinin tanınması demektir. 26 Ekim'de yapılan seçimler tamamen hileliydi" ifadelerini kullanmıştı. Parlamentoda temsil hakkı kazanan muhalif partiler de parlamentoya gitmeyeceklerini duyurmuş, yeniden seçim talebinde bulunmuştu.

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