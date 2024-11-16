Lübnan’ın güney banliyölerine tehdit! İsrail Ordu Sözcüsü nokta atışı hedef gösterdi

Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye çok sayıda hava saldırısı düzenleyen İsrail'den bir tehdit daha geldi. İsrail Ordusu Arapça Sözcüsü Avichay Adraee, Haret Hreik ve Gubeyri'de yayımladığı haritalarda nokta atışı hedef gösterdi ve Lübnanlıları bölgeyi terk etmeleri için tehdit etti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin Hureyk Mahallesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıların ardından bölgeyi toz ve dumanlar kaplarken çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü aktarıldı, AA

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ NOKTA ATIŞI HEDEF GÖSTERDİ

Adraee X hesabından yaptığı paylaşımda "Güney Banliyöleri bölgesinde, özellikle ekteki haritalarda belirtilen binalarda ve aşağıdaki alanlarda bunlara bitişik binalarda yaşayan tüm sakinlere: Yakın gelecekte IDF'nin aleyhine faaliyet göstereceği Hizbullah tesislerinin yakınında bulunuyorsunuz. Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve bitişiğindekileri derhal tahliye etmeli ve bunlardan en az 500 metre mesafe uzak durmalısınız." ifadelerine yer verdi.

Adraee X hesabından yaptığı paylaşımda “Güney Banliyöleri bölgesinde, özellikle ekteki haritalarda belirtilen binalarda ve aşağıdaki alanlarda bunlara bitişik binalarda yaşayan tüm sakinlere: Yakın gelecekte IDF'nin aleyhine faaliyet göstereceği Hizbullah tesislerinin yakınında bulunuyorsunuz. Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve bitişiğindekileri derhal tahliye etmeli ve bunlardan en az 500 metre mesafe uzak durmalısınız.” ifadelerine yer verdi, Takvim Ekran Görüntüsü

DAHİYE'YE ÇOK SAYIDA HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine sabah 3 ve öğleden sonra 4 olmak üzere toplam 7 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı (NNA), saldırıların Hureyk, Burc el-Baracine ve Gubeyri bölgelerini hedef aldığını ve şiddetli olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin Hureyk Mahallesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıların ardından bölgeyi toz ve dumanlar kaplarken çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü aktarıldı, AA

ÇOK SAYIDA BİNA YIKILDI

Saldırıların ardından bölgeyi toz ve dumanlar kaplarken çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü aktarıldı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırılardan birinin belediye binasının arkasını hedef aldığı ve son saldırının ise uyarı yapılmayan bir binaya düzenlendiği belirtildi.

Öğleden sonra Burc el-Baracine ve Gubeyri yakınındaki Şiyah bölgelerinin, önce insansız hava araçlarıyla (İHA), ardından ise savaş uçaklarıyla 2'şer defa hedef alındığı kaydedildi.

NNA, savaş uçaklarıyla yapılan şiddetli saldırılardan birinin, Şiyah bölgesinde bir pazarın yakınlarına düzenlendiğini aktardı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin Hureyk Mahallesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıların ardından bölgeyi toz ve dumanlar kaplarken çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü aktarıldı, AA

İSRAİL'DEN PEŞ PEŞE TEHDİT

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından sabah 2, öğleden sonra ise 3 harita paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Adraee, söz konusu haritalardaki işaretli bölgelerin Hizbullah tesisleri olduğunu öne sürerek işaretli bölgelerden en az 500 metre uzağa gidilmesi uyarısı yapmıştı.

Sabah ve öğleden sonra düzenlenen iki dizi saldırının ardından X hesabından yeni bir paylaşım yapan Adraee, Hizbullah'a ait silah depolarını, karargahları ve binaları hedef aldıklarını iddia etti.