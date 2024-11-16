Tüm zamanların en büyük ağır sıklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya geldi. Ağır sıklet boks müsabakası, dijital yayın platformu Netflix'ten canlı yayımlanırken büyük skandallara da sahne oldu.

Paul’ün, kendisinden 30 yaş büyük Tyson karşısında açıkça geri çekildiğini yazan kullanıcılar maçın açıkça danışıklı dövüş olduğunu yazdı ve Netflix’e tepki gösterdi, EPA

MIKE TYSON KAYBETTİ BAHİS ŞİRKETLERİ KAZANDI

Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirildi. Tüm biletler satıldı. VIP koltuklar ise 1,5 milyon Sterlin'den alıcı bulurken asıl vurgun ise bahisler üzerinden yapıldı.

Dünyaca ünlü rapçi Drake, Drake, Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki büyük bahis sonrasında 1 milyon dolarlık kazancını kaybetti, Takvim Ekran Görüntüsü

NETFLIX VURGUNU DANIŞIKLI DÖVÜŞ

Bahis şirketleri basit bir boks maçı üzerinden dünyanın vurgununu yaptı. Tyson-Paul maçından milyonlarca dolar kazanan Netflix'te yayın kesildi. Sosyal medyada bir kullanıcısnın Tyson'ın yenilgisi üzerine televizyonunu kırdığı anlar viral olurken çok sayıda kullanıcı ise maça tepki gösterdi.

Paul'ün, kendisinden 30 yaş büyük Tyson karşısında açıkça geri çekildiğini yazan kullanıcılar maçın açıkça danışıklı dövüş olduğunu yazdı ve Netflix'e tepki gösterdi.

İşte, Mike Tyson-Jake Paul karşılaşması ile ilgili tüm detaylar…

CANLI ANLATIM 11:26 16 Kasım 2024 DANIŞIKLI DÖVÜŞE TEPKİ Paul’ün, kendisinden 30 yaş büyük Tyson karşısında açıkça geri çekildiğini yazan kullanıcılar maçın açıkça danışıklı dövüş olduğunu yazdı ve Netflix’e tepki gösterdi. İngiltere’den Lisa isimli bir sosyal medya kullanıcısı “Şaka gibi bir dövüş. Jake Paul, Mike Tyson'ı 8 rauntta gezdirdi. Gördüğüm en kötü dövüşlerden biriydi. Tyson'ın hareket kabiliyeti yoktu ve Paul açıkça geri çekiliyordu. Korkunç.” ifadelerini kullandı. 10:47 16 Kasım 2024 BAHİS ŞİRKETLERİ İLE SPONSORLUK ANLAŞMASI VARDI: RAPÇİ DRAKE KAYBETTİ Mike Tyson'a 355 bin dolar bahis oynayan dünyaca ünlü rapçi Drake, bahsi kaybetti. Drake'in bahis şirketleri ile sponsorluk anlaşması olduğu bilinirken Tyson-Paul maçındaki vurgun için de insanları resmen yönlendirdiği ortaya çıkıyor. BAHİS ŞİRKETLERİ İLE SPONSORLUK ANLAŞMASI VAR Drake, Paul dövüşlerine büyük bahisler koymaya yabancı değil. Bahislerini finanse eden bahisçi Stake ile bir sponsorluk anlaşması olan 38 yaşındaki Drake, geçen yıl "The Problem Child"ın, aynı zamanda influencer-boksör Tommy Fury ile karşılaştığı ve kaybettiği maçta 1,2 milyon dolar ortaya koymuştu 10:45 16 Kasım 2024 PAUL'DAN AÇIKLAMA: İNSANLAR BENDEN NEFRET ETMEYİ SEVİYOR Jake Paul, dövüş sonrası basın toplantısında şunları söyledi: Sadece çok hazırlıklıydım. Hayranlara bir gösteri sunmak istiyordum ama birini incitmek istemiyordum. İnsanlar benden nefret etmeyi çok seviyor. İnsanların nefret etmesi için bilerek bir şeyler söylüyorum. Bunu yapmayı seviyorum. 10:44 16 Kasım 2024 "KABUL ETMEM" Logan Paul, Mike Tyson ile dövüşme teklifi gelse bile bunu kabul etmeyeceğini söyledi. 10:41 16 Kasım 2024 ACUN ILICALI TRİBÜNDEN İZLEDİ Acun Ilıcalı eşi Çağla Altunkaya, kızı Banu Ilıcalı, İhsan Tarkan, Gökhan Özdemir ve diğer aile üyeleri de karşılaşmayı tribünden izledi. Acun Ilıcalı ve ailesi karşılaşmadan kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. 09:48 16 Kasım 2024 "O HALKIN ŞAMPİYONU" Mike Tyson'ın antrenörü Rafael Cordeiro, maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi: Bu an için yedi ay çalıştık. Dövüşten önce bu zaferi elde edeceğimize gerçekten inanıyordum. Asla pes etmeyi istemedi. Mike'la gerçekten gurur duyuyoruz. O halkın şampiyonu. Ring dışında birçok insana ilham verdi.

09:48 16 Kasım 2024 MİKE TYSON: BU BENİM SON MAÇIM DEĞİL Uzun zaman sonra ringlere geri dönen Mike Tyson maç sonunda "Bu benim son dövüşüm değildi." ifadelerini kullandı.Mike Tyson, Jake Paul'un abisi Logan Paul ile dövüşmek istediğini açıkladı. Logan Paul'un cevabı ise: "Seni öldürürüm Mike" oldu. 09:45 16 Kasım 2024 ONUNLA DÖVÜŞEBİLMEK ONURDU Maçı kazanan Jake Paul maçın ardından şunları söyledi: Mike Tyson bir ikon. Onunla dövüşebilmek bir onurdu. O kesinlikle dünyadaki en sert adam. 09:42 16 Kasım 2024 NE KADAR KAZANDILAR? ABD basınında yer alan haberlerde müsabaka sayesinde Paul'ün en az 40 milyon dolar, Tyson'ın ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde edeceği öne sürüldü. 09:23 16 Kasım 2024 GÜVERCİN HEDİYESİ Jake Paul, Mike Tyson'a bir güvercin hediye etmişti Mike onu şahinine yedireceğini söylemişti. Güvercin arabayla ringe geldi. Paul, güvercini geri almak istedi. 08:40 16 Kasım 2024 SAYGI GÖSTERDİ Karşılaşmanın son saniyelerinde rakibinin önünde eğilen Paul, Tyson'a saygısını gösterdi.

08:37 16 Kasım 2024 PAUL KAZANDI! 8 rauntluk müsabakayı 78-74'le Jake Paul kazandı. Tyson karşısında profesyonel olarak 12. dövüşüne çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'sini nakavtla kazandığı söz konusu maçlarda 11. galibiyetine ulaştı. Kariyeri boyunca "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlanan 58 yaşındaki ABD'li Tyson ise 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet aldığı kariyerinde 7. yenilgisini yaşadı. 08:31 16 Kasım 2024 ALTINCI RAUND 6. Round Puanı: Tyson: 9

Paul: 10 Toplam puanlama: Tyson: 56

Paul: 58 08:30 16 Kasım 2024 BEŞİNCİ RAUND 5. Round Puanı: Tyson: 9

Paul: 10

Toplam puanlama: Tyson: 47

Paul: 48 08:26 16 Kasım 2024 DÖRDÜNCÜ RAUND GERİDE KALDI 4. Round Puanı: Paul:10

Tyson:9 Toplam Puan: Paul:38

Tyson:38 08:13 16 Kasım 2024 ÜÇÜNCÜ RAUNT: 4-8 Müsabakada üç raund oynandı. 3. Round Puanı:Paul:10

Tyson:9 Toplam Puan: Paul:28

Tyson:29 08:09 16 Kasım 2024 İKİNCİ RAUNT: 3-8 Mücadelede ikinci raund gerçekleştirildi.2. Round Puanı:Paul:9

Tyson:10

Tyson:20 Toplam Puan: Paul:18

Tyson:20 08:06 16 Kasım 2024 İLK RAUNT BAŞLADI Tüm dünyanın merakla beklediği müsabakada ilk raunt başladı. Karşılıklı yumruklar sonrasında ilk raunt sona erdi. 1. Round Puanı: Paul:9

Tyson:10 07:50 16 Kasım 2024 SOYUNMA ODASINA GELDİ Evander Holyfield ve Lennox Lewis, Mike Tyson’ı desteklemek için soyunma odasına geldi 07:04 16 Kasım 2024 JAKE PAUL, LEERDAM İLE BİRLİKTE GELDİ Jake Paul, dünyanın beklediği maça sevgilisi sporcu Jutta Leerdam ile birlikte geldi. 07:00 16 Kasım 2024 MAÇ ÖNCESİ TOKAT Tartıya çıkmak için sahneye çıkan iki isim arasında gerginlik yaşandı. Tyson, Paul'a tokat attı. O anlar canlı yayına yansırken sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili konuşan Paul, kendisini Oscar töreninde Will Smith'ten tokat yiyen Chris Rock'a benzeterek, "Tyson bana vurdu ve kaçtı. Onu öldüreceğim." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada yer alan videoda Jake Paul'un Mike Tyson'ın ayağına bastığı görüldü. 07:00 16 Kasım 2024 KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE BAŞKA MAÇLAR YAPILACAK Sporseverler, gecenin ana etkinliği Jake Paul-Mike Tyson maçından önce üç karşılaşma daha izleme fırsatı bulacak. AT&T Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak 07:00 16 Kasım 2024 MİKE TYSON MAÇA GELDİ Mike Tyson, tarihi maça geldi. 07:00 16 Kasım 2024 8 RAUNTLUK DÖVÜŞ Jake Paul ile Mike Tyson dövüşü iki dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek. 06:50 16 Kasım 2024 NE KADAR PARA ALACAKLAR? Daily Mail’de yer alan bilgiye göre Mike Tyson-Jake Paul dövüşünde iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak. Haberde ödülün iki boksöre eşit dağıtılacağı ifade edilirken Ağustos ayında açıklama yapan Jake Paul, "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil." ifadelerini kullanmıştı.Efsane boksör Mike Tyson ise karşılaşma öncesinde "Bu dövüşten kazanacağım para yaşam tarzımı değiştirmeyecek. Bunu sadece kendimi test etmek istediğim için yapıyorum." açıklamasıyla gündeme gelmişti. 06:20 16 Kasım 2024 RİNGLERİN HIRÇIN BOKSÖRÜ MİKE TYSON Aktif kariyeri boyunca ringdeki hırçın tarzıyla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Mike Tyson, tarihin en iyi boksörleri arasında gösteriliyor. Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" ünvanını aldı.Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör oldu.

Kariyerine 2005'te son veren ABD'li boksör, 15 yıl aradan sonra 2020'de gösteri maçı için ringlere dönerek sporseverleri ekran başına kilitledi. 06:00 16 Kasım 2024 JAKE PAUL BOKSA 2018'DE BAŞLADI YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, 2018'de boks kariyerine başladı. Kendisi gibi YouTuber olan ve daha sonra boksa başlayan Deji Olatunji karşısında ringlere ilk kez amatör maçta adım atan Paul, sonrasında profesyonel kariyere geçiş yaptı. Profesyonel olarak 11 dövüşe çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Paul'ün dövüştüğü isimler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Nate Robinson da yer aldı. Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı.