Microsoft yola mı geliyor? İsrail’e yapay zeka desteği durduruldu

İsrail 'e Gazze 'deki soykırım için yapay zeka desteği veren Microsoft , İsrail askeri biriminin kullandığı bazı hizmetleri durdurdu.

Smith, The Guardian gazetesinde yayımlanan bir araştırmanın ardından alınan kararın, şirketin İsrail ile yaptığı diğer çalışmaları etkilemeyeceğini söyledi.

Şirketin Başkanı Brad Smith, şirketin teknolojisinin sivillere yönelik kitlesel gözetleme yapmak için kullanılmasının standart hizmet şartlarının ihlali olduğunu söyledi.

İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı birime Gazze 'de halka yönelik kitlesel gözetleme amacıyla teknolojisinin kullanıldığı ortaya çıkan Microsoft , ifşa olması üzerine desteği kesti.

Microsoft çalışanı Vaniya Agrawal 50. yıldönümü partisinde Microsoft'un İsrail'e desteğini eleştirmişti,,Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

SOYKIRIMA DESTEK MICROSOFT'U KARIŞTIRDI

Microsoft'un İsrail hükümetiyle yaptığı çalışmalar şirket içinde de tartışmalara yol açmış ve çalışanların protestolarına neden olmuştu.

FİLİSTİNLİLERİ TAKİP EDİP FİŞLEDİ

Guardian'ın geçen ay, İsrail-Filistin yayını +972 Magazine ve İbranice yayın organı Local Call ile iş birliği ile yaptığı araştırma, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı bir birimin, Microsoft'un bulut hizmeti Azure'un geniş depolama kapasitesini kullanarak Filistinlilerle ilgili devasa bir arşiv oluşturduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, bu kadar geniş kapsamlı iletişimleri toplama, oynatma ve analiz etme yeteneği, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıların şekillenmesine yardımcı oldu.