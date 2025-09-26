PODCAST CANLI YAYIN

Microsoft yola mı geliyor? İsrail’e yapay zeka desteği durduruldu

Azure sistemi ile Gazze’deki soykırımda İsrail’e yapay zeka desteği veren Microsoft, ifşa olması üzerine desteği durdurduğunu açıkladı. Microsoft'un İsrail hükümetiyle yaptığı çalışmalar şirket içinde de tartışmalara yol açmış, desteği protesto eden çalışanlar işten çıkarılmıştı.

İsrail'e Gazze'deki soykırım için yapay zeka desteği veren Microsoft, İsrail askeri biriminin kullandığı bazı hizmetleri durdurdu.

MICROSOFT DESTEĞİ ÇEKTİ

İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı birime Gazze'de halka yönelik kitlesel gözetleme amacıyla teknolojisinin kullanıldığı ortaya çıkan Microsoft, ifşa olması üzerine desteği kesti.

Şirketin Başkanı Brad Smith, şirketin teknolojisinin sivillere yönelik kitlesel gözetleme yapmak için kullanılmasının standart hizmet şartlarının ihlali olduğunu söyledi.

Smith, The Guardian gazetesinde yayımlanan bir araştırmanın ardından alınan kararın, şirketin İsrail ile yaptığı diğer çalışmaları etkilemeyeceğini söyledi.

SOYKIRIMA DESTEK MICROSOFT'U KARIŞTIRDI

Microsoft'un İsrail hükümetiyle yaptığı çalışmalar şirket içinde de tartışmalara yol açmış ve çalışanların protestolarına neden olmuştu.

FİLİSTİNLİLERİ TAKİP EDİP FİŞLEDİ

Guardian'ın geçen ay, İsrail-Filistin yayını +972 Magazine ve İbranice yayın organı Local Call ile iş birliği ile yaptığı araştırma, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı bir birimin, Microsoft'un bulut hizmeti Azure'un geniş depolama kapasitesini kullanarak Filistinlilerle ilgili devasa bir arşiv oluşturduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, bu kadar geniş kapsamlı iletişimleri toplama, oynatma ve analiz etme yeteneği, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıların şekillenmesine yardımcı oldu.

MICROSOFT İNCELEME BAŞLATTI

Microsoft ayrıca İsrail'e verilen desteğe tepki gösteren çalışanları işten çıkarmıştı. Microsoft, makaleye yanıt olarak kendi incelemesini başlattığını söyledi.

Şirket, söz konusu inceleme kapsamında müşterilerinin içeriklerine erişmediğini ancak Hollanda'daki depolama kapasitesi tüketimi ve yapay zeka hizmetlerinin kullanımı gibi makalenin unsurlarını destekleyen başka kanıtlar bulduğunu söyledi.

