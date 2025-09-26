PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra aşırı sağcılardan Netanyahu’ya çağrı! Siyonist gazete yazdı: Trump İsrail’i felç etti

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırladıktan sonra Gazze konusunda önemli kararlar aldıklarını ve ayrıca Batı Şeria’nın ilhak edilmeyeceğini söyledi. Trump’ın açıklamasının ardından İsrail’deki aşırı sağcı Yahudiler Netanyahu’ya Trump’a karşı koymaları için çağrı yaptı. İsrail gazetesi Maariv ise “Trump İsrail’i felç etti” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme İsrail'de paniğe yol açtı. Trump Başkan Erdoğan ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Gazze konusunda önemli anlaşmalar yaptıklarını ve ayrıca Batı Şeria'nın ilhak edilmeyeceğini söyledi.

SİYONİSTLERDEN NETANYAHU'YA TRUMP ÇAĞRISI

Trump'ın açıklamasının ardından aşırı sağcı İsrailli milletvekilleri Netanyahu'yu Trump'a meydan okumaya ve Batı Şeria'nın ilhakına devam etmeye çağırdı.

MAARIV: TRUMP İSRAİL'DEKİ SAĞ KANADI FELÇ ETTİ

İsrail gazetesi Maariv ise "Trump İsrail'deki sağ kanadı felç etti" başlıklı bir analiz yayımladı. Maariv yazarı Anna Barsky Trump'ın "Batı Şeria ilhak edilmeyecek" açıklamasının İsrail sağında, özellikle de Netanyahu'nun seçmen tabanında büyük bir sarsıntı ve şok yarattığını belirtti.

İsrail'in aylarca süren kampanyalar, brifingler, bakanlar ve üst düzey yetkililerden gelen ipuçlarının ardından ilhakın hemen yakında olduğunu zannettiğini belirten Maariv yazarı, "Trump gelip büyük bir emekle inşa ettikleri tüm yapıyı başlarına yıktı." dedi.

Netanyahu'nun Gazze ve Batı Şeria konusunda poker oyunu oynadığını yazan Barsky, "Belki de bir gün bulmacanın kendisi için mükemmel bir şekilde bir araya geleceğine inanıyordu ama sonunda her zaman olduğu gibi bulmaca kalmadı. Trump geldi ve tüm parçaları dağıttı." ifadelerini kullandı.

TRUMP: BATI ŞERİA İLHAK EDİLMEYECEK

Beyaz Saray'da Başkan Erdoğan'ı ağırlayan Trump, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Gazze konusunda bölge ülkelerinin liderleriyle önemli görüşmeler yaptığını ve Gazze'deki duruma ilişkin yakın zamanda bir sonuç almayı umduğunu söyledi.

"Orta Doğu liderleriyle Gazze konusunda çok verimli görüşmeler yaptık. Netanyahu ile de görüştük. Gazze'deki durumun sona ermesi için çaba gösteriyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilenlerin ne olduğunu duyduğunuzda gerçekten etkileneceksiniz." diyen Trump Batı Şeria'nın ilhak edilmeyeceğini söyledi.

