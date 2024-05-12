Başkan Erdoğan - Miçotakis zirvesi öncesi Atina'da 'komşuluk' havası! Yunan hükümeti ve basının nabzını tuttuk: "Barışçıl ortam çıkarımıza"

"ANLAŞMAZLIKLAR DEVAM EDİYOR AMA KRİZE YOL AÇMIYOR" Ankara - Atina hattındaki yeni dönemin işaretçisi olan kritik ziyaretin Yunanistan kamuoyundaki yansımalarına da dikkat çekmekte fayda var. Yunanistan hükümet kaynakları, Erdoğan - Miçotakis zirvesine ilişkin "Anlaşmazlıklar devam ediyor ama krize yol açmıyor" değerlendirmesini yaptı. Yunanistan merkezli "iefimerida.gr" isimli haber sitesi konuyu manşetine taşıdı. İlgili haberde Türkiye ve Yunanistan'ın aynı fikirde olmamasına rağmen son dönemde daha iyi bir ortamı şekillendirmek, pozitif gündeme yatırım yapmak için adımlar attığına dikkat çekildi.

"İKİ TEMASLARIN ÖLÇÜLEBİLİR SONUÇLARI VAR" "radiovera.gr" isimli haber sitesinin Yunan hükümet kaynaklarına dayandırdığı bir başka haberde ise "Yunanistan ile Türkiye arasındaki temasların yeniden canlandırılmasının halihazırda ölçülebilir sonuçları var" ifadelerine yer verildi.

"BARIŞÇIL ORTAM HER İKİ TARAFIN ÇIKARINA" Miçotakis'e Ankara ziyaretinde eşlik edecek olan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Costas Fragogiannis de ziyaretin iki taraf arasındaki uçurumun kapatılmasını kolaylaştırmaya devam edeceğini söyledi. Fragogiannis, "Bizler, tarih gereği aynı coğrafyada birlikte yaşamaya bağlı iki ülkeyiz ve bu birlikte yaşamanın barışçıl olması her iki tarafın da çıkarınadır" şeklinde konuştu. TÜRKÇE MANŞET ATTILAR: KAZAN KAZAN Yunanistan'ın günlük gazetelerinden Ta Nea, Türkçe "KAZAN - KAZAN" manşetini attı. Gazetenin manşetinde yer alan haberde "'Miçotakis Pazartesi günü Ankara'da. Erdoğan'la yeni randevunun amacı Ege'de ikinci sakin bir yaz geçirmek" ifadelerine yer verildi.







"YUNANİSTAN - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ BÖLGE REFAHINA KATKI SAĞLAR"



Rusya - Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze ve Refah'ta yaptığı soykırım ve Orta Doğu'daki gerilime dikkat çeken Yunan bakan yardımcısı, "Yunanistan-Türk temaslarında olumlu havanın korunması ve ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi bölgenin refahına katkı sağlıyor" dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ VE OLUMLU"



Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aleksis Papahelas, Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yapacağı görüşmeyi "Çok önemli ve olumlu" olarak tanımladı.



Milliyet'e yazan Papahelas, "Bugün önemli olan, iki hükümetin birçok düzeyde konuşabilmeleri, zirve görüşmelerinin mutat hale gelmeleri ve iletişim kanallarının açılmış tutulmalarıdır. Bölgemizin alevler içinde olduğu bir dönemde, Yunanistan ile Türkiye'nin barış içinde bir arada yaşama sürecinden geçiyor olmaları hem çok önemli, hem de olumludur" şeklinde konuştu.



Papahelas şu ifadeleri kullandı;

İki liderin Ankara'daki buluşması, ilişkilerin daha da gelişmesi ve meyveler vermesi için gerekli dinamizmin mevcut olup olmadığını gösterecektir.

Önemli bir başka faktörü de unutmamak gerek.