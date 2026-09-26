Meta, New Mexico'daki Cambridge Analytica davasında jüri karşısında kaybetti. Jüri, şirketin kullanıcı verilerinin nasıl korunduğu ve kullanıldığı konusunda kullanıcıları yanılttığına hükmetti. 25 Eylül'de Santa Fe'de verilen kararda yaklaşık 43 milyon ihlal tespit edildi. Cezanın miktarını yargıç Francis Mathew belirleyecek. Eyalet savcısı Raúl Torrez, ihlal başına 5 bin dolara kadar çıkabilen yasal üst sınırın uygulanmasını isteyeceklerini söyledi. Bu da, ihlal başına yasal üst sınırın uygulanması halinde toplam cezanın teorik olarak 219 milyar dolara ulaşabileceği anlamına geliyor. OLASI CEZA ÜST SINIRI İhlal başına istenen üst sınır 5.000 dolar Teorik toplam tavan 219 milyar dolar Bu tutar, yasal üst sınırın uygulanması halinde gündeme gelebilir. Ceza duruşması 1 Ekim'de yapılacak.

Duruşmada Zuckerberg ile eski Meta yöneticisi Sheryl Sandberg’in video ifadeleri izlendi. | Görsel: Depo Photos. DAVANIN MERKEZİNDE 87 MİLYON PROFİL VARDI İki hafta süren dava, Facebook'ta bir kişilik testi uygulaması aracılığıyla toplanan verilerin Cambridge Analytica'ya aktarılmasıyla ilgiliydi. Uygulama, yaklaşık 87 milyon kullanıcının ve arkadaşlarının bilgilerine erişmişti. Cambridge Analytica'nın bu verileri siyasi reklamları hedeflemek için kullandığı, şirketin müşterileri arasında Donald Trump'ın 2016 başkanlık kampanyasının da bulunduğu belirtildi. CBS News'in aktardığına göre jüri, Facebook'un kullanıcı verilerini korumadaki başarısızlığının New Mexico'daki 2 milyondan fazla kişiyi etkilediğine karar verdi. Jüri ayrıca şirketi, veri simsarı şirketlere yönelik soruşturmalar hakkında kamuoyunu yanılttığı gerekçesiyle de sorumlu tuttu. Dava, Meta'nın platformdaki nefret söylemi ve yanlış bilgi politikalarına ilişkin açıklamalarını da kapsadı. Jüri, incelenen açıklamaların çoğunda şirketi sorumlu bulurken içerik denetimiyle ilgili üç açıklama için ihlal kararı vermedi.