Avrupa alev alev yanıyor! Fransa’da yangın felaketi nedeniyle 10 bin kişi tahliye edildi: 7 vilayette kırmızı alarm
Fransa ve komşu Avrupa ülkelerinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle güney vilayetlerinde devasa orman yangınları çıktı. Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'ın 7 vilayette kırmızı alarm ilan ettiği felakette, Pyrenees-Orientales bölgesinde 10 binden fazla kişi tahliye edilirken, 14 bin 500 hektardan fazla alan küle döndü. Demir yolu ulaşımı tamamen felç oldu.
Avrupa kırmızı alarm verirken, Fransa, Yunanistan ve Portekiz peş peşe çıkan dev orman yangınlarıyla sarsılıyor. Aynı iklim ve yangın kuşağında yer alan Türkiye'de de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte "Akdeniz yangın hattı" alarm pozisyonuna geçti. Sıcak hava dalgasının zirve yaptığı ve yaz tatili için Ege ile Akdeniz seyahat döneminin en yoğun olduğu bu günlerde, yangın risk haritası kırmızıya yaklaşmış durumda. İşte ülke ülke son durum, tahliyeler, turist uyarıları ve Türkiye'yi koruyacak hayati orman yangını önleme rehberi...
7 VİLAYETTE KIRMIZI ALARM
Yerel basında yer alan haberlere göre ülke, bir yandan yeni sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken bir yandan da özellikle güneydoğudaki vilayetlerde devam eden orman yangınlarıyla mücadeleyi sürdürüyor.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, yüksek yangın riski nedeniyle 7 vilayette kırmızı alarm verildiğini açıkladı.
26 KASABA BOŞALTILDI
Kırmızı alarm durumuna geçilen vilayetlerden Pyrenees-Orientales ve Herault'taki yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.
Pyrenees-Orientales vilayetine bağlı Trevillach kentindeki yangında şu ana kadar 4 bin 600 hektar alan zarar gördü. Günlerdir süren yangından etkilenen 26 kasabada 10 bini aşkın kişi tahliye edildi.
Ayrıca Trevillach'taki yangında biri itfaiye görevlisi 5 kişi hafif yaralandı.
ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI
Enedis elektrik dağıtım şirketi, kentteki birçok noktada elektrik kesintilerinin yaşandığını açıkladı.
1000'DEN FAZLA GÖREVLİ SAHADA
Yangınlar nedeniyle kırmızı alarm verilen Herault'ta 1000'den fazla itfaiyeci, dün itibarıyla 30'dan fazla yangına müdahalede bulundu.
Vilayete bağlı Carlencas-et-Levras kentindeki yangında şu ana kadar 250 hektarlık alan alevlere teslim oldu, 250'den fazla itfaiye görevlisiyle havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Gard vilayetindeki Ledenon kentinde 540 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın ise dün söndürüldü. Yetkililer, yeni yangın riskine karşı uyarıda bulundu.
Drome vilayetinde Die kentinde ise 2 Temmuz'da başlayan yangın, karadan müdahalenin zor olduğu alanlarda rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Kentte dün geceden itibaren 100 hektar alanın daha yanmasıyla yaklaşık 500 hektar alan alevlere teslim oldu.
Aude vilayetine bağlı Raissac-d'Aude kasabasında da yangın çıktı. Bir helikopterle havadan ve 20'yi aşkın itfaiye ekibi ile karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yerel basının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Rhone ve Herault vilayetlerinde yangın çıkarmaya çalışan 2 kişi dün gözaltına alındı.
TREN SEFERLERİ AKSADI
Özellikle ülkenin güney vilayetlerinde devam eden yangınlar nedeniyle Fransız ulusal demir yolu şirketi SNCF ulaşımda aksamalar yaşandığını bildirdi.
SNCF, Pyrenees-Orientales vilayetindeki bazı tren seferlerinin ve Perpignan-Villefranche-Vernet-les-bains hattı seferlerinin bugün için iptal edildiğini açıkladı.
FRANSA'DA BU YAZ 14 BİN 500 HEKTARSAN FAZLA ALAN YANDI
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Ulusal Mecliste hükümete karşı sıcak hava dalgası krizini iyi yönetemediği gerekçesiyle sunulan gensoru önergesi oylamasından önce yaptığı konuşmada, sıcaklıklar ve orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hükümetin yangınlar ve sıcak hava dalgasıyla mücadelede seferber olduğunu kaydeden Başbakan Lecornu, bu sezon çıkan yangınlarda ülke genelinde şu ana kadar 14 bin 500 hektar alanın yandığını, bu rakamın geçen yıl aynı dönemlere kıyasla yaklaşık 3 kat fazla olduğunu belirtti.
AB YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI GÖNDERİYOR
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yangınlardan etkilenen Pyrenees-Orientales, Herault, Gard, Drome, Aude, Ariege, Haute-Loire ve Alpes-de-Haute-Provence vilayetlerindeki vatandaşlarla dayanışma mesajı verdi.
Macron, yangınlarla mücadele eden itfaiye ekiplerine desteğini yineledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'nın güneyindeki devam eden yangınlarla mücadele için Avrupa'nın seferber olduğunu belirtti.
Fransa'ya 4 yangın söndürme uçağı göndereceklerini açıklayan von der Leyen, Fransa ile dayanışma mesajı verdi.
BİRKAÇ BÖLGEDE YÜKSEK YANGIN UYARISI
unanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı Sivil Koruma Genel Sekreterliği'nce yayımlanan haritaya göre, bugün Girit, Sakız, Sisam ve Ahikerya adalarında yangın riski en yüksek ikinci risk uyarısı olan turuncu alarm seviyesinde bulunuyor.
Yangın riski, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi ve civarı, Mora Yarımadası'nın kuzeyi, Eğriboz Adası, Midilli Adası ve kuzeyde Kılkış civarı ise turuncunun bir altı olan sarı alarm seviyesinde belirtildi.
Sivil Koruma Genel Sekreterliği, yangın riski yüksek bu bölgelerdekilerden, açık alanda yangın çıkmasına neden olabilecek, kuru otların yakılması, kaynak makinesi kullanılması, mangal yapılması gibi her tür faaliyetten kaçınılmasını istedi.
Ülkede en yüksek yangın riski uyarısı için kırmızı alarm seviyesi veriliyor.
AB'DEN FRANSA VE PORTEKİZ'E DESTEK
Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, orman yangınları nedeniyle Portekiz ve Fransa, Birlik Sivil Koruma Mekanizması kapsamında yardım talebinde bulundu.
Fransa'nın 5 Temmuz'da yaptığı başvurunun ardından AB Komisyonu, İsveç ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) 4 yangın söndürme uçağını bölgeye yönlendirdi.
Portekiz'in 3 Temmuz'da mekanizmayı devreye sokmasının ardından ise İspanya'dan 118 itfaiyeci ile 45 kara aracı kısa sürede ülkeye destek verdi. Ayrıca İtalya ve İspanya'dan 3 yangın söndürme uçağı da yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Portekiz'de görevlendirildi.
YUNANİSTAN DA TETİKTE
AB Komisyonu, bu yıl orman yangınlarıyla mücadele kapsamında şimdiye kadarki en yüksek sayıda itfaiyeciyi görevlendirmiş, bu kapsamda 14 Avrupa ülkesinden toplam 777 itfaiyeci, yüksek risk altındaki Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz ve GKRY'de stratejik noktalara konuşlandırılmıştı.
Ayrıca AB filosunda bulunan 22 yangın söndürme uçağı ile 5 helikopter de ihtiyaç duyan ülkelere destek vermek üzere hazır bekletiliyor.
AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında orman yangınlarından etkilenen ülkeler, diğer üye ülkelerden operasyonel destek talep edebiliyor.
TÜRKİYE DE RİSK ALTINDA
Fransa, İspanya ve Yunanistan'daki yangın tahliyeleri ve felaket görüntüleri, Türkiye için de kritik bir uyarı niteliği taşıyor.
Aynı iklim ve yangın kuşağında yer alan Türkiye'de de sıcak hava dalgasının etkisiyle orman yangını risk haritası kırmızıya yaklaşmış durumda.
Akdeniz yangın kuşağındaki bu genel risk artışı, Türkiye genelinde de hem havadan hem karadan müdahale ekiplerinin 7/24 hazır kıta pozisyonuna getirilmesini zorunlu kıldı. Yetkililer, özellikle rüzgarlı günlerde açık alanlarda ateş yakılmaması konusunda vatandaşları hayati düzeyde uyarıyor.
SON 37 YILDA EN FAZLA YANGIN 2024'TE ÇIKTI
Orman yangını sayısında, iklim değişikliğinin de etkisiyle sıcaklıklardaki ani artışlar ve nem oranının düşük seyretmesiyle artış görülüyor.
|Yıl
|Orman Yangını Sayısı
|2020
|3.399
|2021
|2.793
|2022
|2.160
|2023
|2.579
|2024
|3.797
|2025
|3.224
Verilerin tutulmaya başlandığı son 37 yılda en çok orman yangını 3 bin 797 ile 2024'te çıktı.
Söz konusu yangınlarda, 2020'de 20 bin 971 hektar, 2021'de 139 bin 503 hektar ve 2022'de 12 bin 799 hektar alan yandı.
Yangınlarda zarar gören alan, 2023'te 15 bin 520 hektar, 2024'te 27 bin 485 hektar ve geçen yıl 81 bin 473 hektar olarak hesaplandı.
Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz iklim kuşağında, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı bu kritik günlerde ormanlarımızı korumak için hayati önem taşıyan kurallar şunlardır:
Açık alanda ateş yakmayın: Yaz ayları boyunca valilikler tarafından izin verilen tescilli mesire alanları dışındaki hiçbir ormanlık alanda, ne amaçla olursa olsun mangal, piknik ateşi veya anız yakılmamalıdır.
Cam ve plastik atıkları toplayın: Ormanlık alanlara bırakılan cam şişeler ve kırıkları, güneş ışınlarını bir büyüteç gibi odaklayarak kuru otların tutuşmasına ve devasa yangınların başlamasına neden olur.
Seyir halinde izmarit atmayın: Araç pencerelerinden yol kenarındaki kuru otların üzerine atılan sigara izmaritleri, rüzgarın da etkisiyle saniyeler içinde kontrol edilemez bir yangın bariyerine dönüşür.
Bahçe ve tarla temizliğine ara verin: Yüksek sıcaklık ve düşük nem oranının olduğu günlerde kıvılcım çıkarabilecek kaynak makinesi, ot biçme motoru veya spiral gibi aletlerle orman kenarlarında çalışma yapılmamalıdır.
Anında ihbar edin (Alo 112 / Alo 177): Ormanlık alanlarda veya yakınlarında görülen en ufak bir duman ya da şüpheli hareketlilik, vakit kaybetmeksizin ücretsiz olan Acil Çağrı Merkezi hattına bildirilmelidir. Erken müdahale, binlerce hektarlık ormanın kurtarılmasını sağlar.