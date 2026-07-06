Avrupa alev alev yanıyor! Fransa’da yangın felaketi nedeniyle 10 bin kişi tahliye edildi: 7 vilayette kırmızı alarm

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'nın güneyindeki devam eden yangınlarla mücadele için Avrupa'nın seferber olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yangınlardan etkilenen Pyrenees-Orientales, Herault, Gard, Drome, Aude, Ariege, Haute-Loire ve Alpes-de-Haute-Provence vilayetlerindeki vatandaşlarla dayanışma mesajı verdi.

Hükümetin yangınlar ve sıcak hava dalgasıyla mücadelede seferber olduğunu kaydeden Başbakan Lecornu, bu sezon çıkan yangınlarda ülke genelinde şu ana kadar 14 bin 500 hektar alanın yandığını, bu rakamın geçen yıl aynı dönemlere kıyasla yaklaşık 3 kat fazla olduğunu belirtti.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Ulusal Mecliste hükümete karşı sıcak hava dalgası krizini iyi yönetemediği gerekçesiyle sunulan gensoru önergesi oylamasından önce yaptığı konuşmada, sıcaklıklar ve orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

BİRKAÇ BÖLGEDE YÜKSEK YANGIN UYARISI

unanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı Sivil Koruma Genel Sekreterliği'nce yayımlanan haritaya göre, bugün Girit, Sakız, Sisam ve Ahikerya adalarında yangın riski en yüksek ikinci risk uyarısı olan turuncu alarm seviyesinde bulunuyor.

Yangın riski, başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi ve civarı, Mora Yarımadası'nın kuzeyi, Eğriboz Adası, Midilli Adası ve kuzeyde Kılkış civarı ise turuncunun bir altı olan sarı alarm seviyesinde belirtildi.

Sivil Koruma Genel Sekreterliği, yangın riski yüksek bu bölgelerdekilerden, açık alanda yangın çıkmasına neden olabilecek, kuru otların yakılması, kaynak makinesi kullanılması, mangal yapılması gibi her tür faaliyetten kaçınılmasını istedi.

Ülkede en yüksek yangın riski uyarısı için kırmızı alarm seviyesi veriliyor.

AB'DEN FRANSA VE PORTEKİZ'E DESTEK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, orman yangınları nedeniyle Portekiz ve Fransa, Birlik Sivil Koruma Mekanizması kapsamında yardım talebinde bulundu.

Fransa'nın 5 Temmuz'da yaptığı başvurunun ardından AB Komisyonu, İsveç ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) 4 yangın söndürme uçağını bölgeye yönlendirdi.

Portekiz'in 3 Temmuz'da mekanizmayı devreye sokmasının ardından ise İspanya'dan 118 itfaiyeci ile 45 kara aracı kısa sürede ülkeye destek verdi. Ayrıca İtalya ve İspanya'dan 3 yangın söndürme uçağı da yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Portekiz'de görevlendirildi.

YUNANİSTAN DA TETİKTE

AB Komisyonu, bu yıl orman yangınlarıyla mücadele kapsamında şimdiye kadarki en yüksek sayıda itfaiyeciyi görevlendirmiş, bu kapsamda 14 Avrupa ülkesinden toplam 777 itfaiyeci, yüksek risk altındaki Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz ve GKRY'de stratejik noktalara konuşlandırılmıştı.

Ayrıca AB filosunda bulunan 22 yangın söndürme uçağı ile 5 helikopter de ihtiyaç duyan ülkelere destek vermek üzere hazır bekletiliyor.

AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında orman yangınlarından etkilenen ülkeler, diğer üye ülkelerden operasyonel destek talep edebiliyor.