Almanya Federal Haber Alma Servisi Başkanı Martin Jaeger, Federal Meclis bünyesindeki istihbarat denetim kurulunda yaptığı konuşmada, Rusya’yı ülkesinin en tehlikeli düşmanı ilan ederek şiddetli çatışma riskine karşı uyarılarda bulundu. (Haberin fotoğrafları AFP'den alınmıştır)

Moskova yönetimini "en tehlikeli düşman" olarak nitelendiren Jaeger, tehdidin boyutlarının her geçen gün büyüdüğünü dile getirdi.

Federal Meclis Parlamento Kontrol Kurulunun yıllık açık oturumunda konuşan Federal Haber Alma Servisi (BND) Başkanı Martin Jaeger , Rusya ile yaşanan gerilimin ulaştığı boyuta dikkat çekti. İçinde bulundukları durumun yeni ve daha tehlikeli kaliteye sahip olduğunu belirten Jaeger, " Almanya, Rusya ile şiddetli çatışmaya girme tehlikesiyle karşı karşıya ." dedi.

'KABUL ETMEDİK DİYE HEDEF TAHTASINDAYIZ'

Almanya'nın Baltık ülkeleri ve Avrupa'nın diğer bölgelerindeki müttefiklerine yönelik Rus sindirme politikalarına karşı durduğunu anlatan Jaeger, "Bu çatışmayı biz aramadık, Rusya bunu bize dayatıyor." ifadelerini kullandı.

Jaeger, Almanya'nın Rusya'nın revizyonist ve yayılmacı politikasını kabul etmemesi nedeniyle Moskova'daki yönetim tarafından Avrupa'daki hegemonik güç projeksiyonunun önündeki ana engel olarak görüldüğünü, bu durumun da ülkeyi Rus eylemlerinin hedef tahtasına oturttuğunu aktardı.

Jaeger, Almanya’nın Avrupa’daki müttefiklerini koruma duruşu nedeniyle Moskova tarafından ana engel olarak görüldüğünü öne sürdü.