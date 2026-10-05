Almanya İstihbarat Başkanı Jaeger uyardı: Rusya ile şiddetli çatışma riski var! "Leipzig saldırısı başlangıç"
Almanya Federal Haber Alma Servisi Başkanı Martin Jaeger, Federal Meclis Parlamento Kontrol Kurulunda yaptığı konuşmada, Rusya ile şiddetli çatışma riski bulunduğunu belirterek Moskova yönetimini en tehlikeli düşman olarak tanımladı. Almanya’nın Baltık ülkeleri ve Avrupa’daki müttefiklerini koruma kararlılığı nedeniyle Kremlin’in açık hedefi haline geldiğini savunan Jaeger, Leipzig Havalimanında yaşanan patlayıcı yüklü insansız hava aracı saldırısı girişiminin Rus istihbaratının faaliyetlerine sadece küçük örnek olduğunu dile getirdi.
Avrupa'nın göbeğinde güvenlik endişeleri günden güne tırmanıyor. Almanya İstihbarat Başkanı Jaeger, Rusya ile şiddetli çatışma riski bulunduğunu belirterek, ülkesinin Moskova'nın yayılmacı politikalarının açık hedefi haline geldiğini söyledi.
SICAK ÇATIŞMA AN MESELESİ
Federal Meclis Parlamento Kontrol Kurulunun yıllık açık oturumunda konuşan Federal Haber Alma Servisi (BND) Başkanı Martin Jaeger, Rusya ile yaşanan gerilimin ulaştığı boyuta dikkat çekti. İçinde bulundukları durumun yeni ve daha tehlikeli kaliteye sahip olduğunu belirten Jaeger, "Almanya, Rusya ile şiddetli çatışmaya girme tehlikesiyle karşı karşıya." dedi.
Moskova yönetimini "en tehlikeli düşman" olarak nitelendiren Jaeger, tehdidin boyutlarının her geçen gün büyüdüğünü dile getirdi.
'KABUL ETMEDİK DİYE HEDEF TAHTASINDAYIZ'
Almanya'nın Baltık ülkeleri ve Avrupa'nın diğer bölgelerindeki müttefiklerine yönelik Rus sindirme politikalarına karşı durduğunu anlatan Jaeger, "Bu çatışmayı biz aramadık, Rusya bunu bize dayatıyor." ifadelerini kullandı.
Jaeger, Almanya'nın Rusya'nın revizyonist ve yayılmacı politikasını kabul etmemesi nedeniyle Moskova'daki yönetim tarafından Avrupa'daki hegemonik güç projeksiyonunun önündeki ana engel olarak görüldüğünü, bu durumun da ülkeyi Rus eylemlerinin hedef tahtasına oturttuğunu aktardı.
İHA'LI SALDIRI PLANI OPERASYONUN KÜÇÜK PARÇASI
Rus gizli servislerinin Almanya içindeki faaliyetlerine somut örnek veren BND Başkanı, Leipzig Havalimanında yaşanan olayın ciddiyetine vurgu yaptı.
Patlayıcı yüklü insansız hava araçlarının havalimanında park halinde bulunan Ukrayna nakliye uçağını vurmasının planlandığı saldırı girişiminin, Rusya'nın Almanya içindeki ve Almanya'ya karşı yürüttüğü operasyonların sadece küçük parçası olduğu öne sürüldü.
"KREMLİN BİZİ TEST EDİYOR"
Toplumun ve siyasetin Rusya'nın eylemleri karşısında sindirilmemesi gerektiğinin altını çizen Jaeger, "Rusya bizi sınıyor ve bu durumla nasıl başa çıktığımızı yakından izliyor. Kremlin yönetiminin bakış açısına göre, her türlü kararsızlık belirtisi Almanya üzerindeki baskıyı daha da artırmak için davetiye çıkarıyor." diye konuştu.
TEAMÜLLERİ AŞAN OTURUM
İstihbarat servislerinin denetiminden sorumlu olan Parlamento Kontrol Kurulunun nadir görülen açık oturumuna Jaeger'in yanı sıra Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ve Askeri İstihbarat Servisi (MAD) başkanları da katıldı.
Normal şartlarda istihbarat şeflerine yalnızca gizli oturumlarda soru sorabilen milletvekilleri, yılda bir kez düzenlenen bu açık oturumda kurumların yöneticilerinden doğrudan bilgi aldı.
ALMANYA'DA İSTİHBARATI KİM DENETLİYOR
Toplam 13 üyeden oluşan Parlamento Kontrol Kurulu, ülkedeki üç büyük istihbarat servisinin faaliyetlerini denetlemekle görevli bulunuyor.
Hükümetin istihbarat faaliyetleri hakkında düzenli bilgi vermek zorunda olduğu kurul, geçmişte Scholz hükümetinden koronavirüs pandemisinin kökenine dair gizli servis bilgilerini paylaşmasını talep etmişti. Kurula seçilebilmek için mevcut Federal Meclis yapısında 316 oya denk gelen salt çoğunluk gerekiyor.
Temelleri 1956 yılında dönemin Başbakanı Konrad Adenauer tarafından atılan ve 1978 yılında yasal zemine kavuşan kurul, 2009 yılından bu yana anayasal güvence altında faaliyetlerini sürdürüyor.