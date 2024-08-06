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Meta'dan Malezya'da "geri" adım: Operasyonel bir hata!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile ilgili paylaşımlara sansür uygulayan Meta Malezya'da geri adım attı. Siyonizmin aparatına dönüşen Meta, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in paylaşımlarının Facebook ve Instagram'dan "operasyonel bir hata" nedeniyle kaldırıldığını savunarak paylaşımları geri yükledi.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 16:42 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 17:30
Meta’dan Malezya’da geri adım: Operasyonel bir hata!

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ABD'li Mark Zuckerbeg yönetimindeki META (Instagram, Facebook, WhatsApp) İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana uyguladığı soykırıma "sosyal destek" veriyor.

Filistin yanlısı paylaşımlara sansür uygulayan META son olarak İsrail suikastıyla şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili paylaşımları kısıtladı ve platformlardan kaldırdı.

TÜRKİYE'DE INSTAGRAM KISITLANDI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'Katalog suçlar' kapsamında Instagram'a kısıtlama getirdi. Ulaştırma Bakanlığı, Instagram yetkilileri ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Bizim ülkemizde hizmet ediyorsanız bizim ülkemizin hassasiyetlerini dikkate alacaksınız." uyarısında bulundu.

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MALEZYA'DA GERİ ADIM
Benzer sansürü Malezya'da da uygulayan META geri adım attı.

Meta, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ilgili paylaşımlarının sosyal paylaşım platformları Facebook ve Instagram'dan "operasyonel bir hata" nedeniyle kaldırıldığını savundu.

Meta Politika İletişim Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaparken, İbrahim'den özür dilenip dilenmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Açıklamada, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikastı kınayan ve taziye dileyen paylaşımlarının yanlışlıkla kaldırıldığı belirtildi.

"Malezya Başbakanı'nın gönderisi operasyonel bir hata nedeniyle yanlışlıkla kaldırılmıştır, bunun yerine haber değeri taşıyan bir etiketle tutulması gerekirdi." ifadesi kullanılan açıklamada, Meta'nın, şirket politikasını ihlal eden içeriklerin kamu yararına olduğu takdirde özel bir etiketle görünür kalmasına izin verdiği kaydedildi.

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Enver İbrahim, Meta'nın "siyonist İsrail rejiminin bir aracı" olduğuna dikkat çekmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in, 31 Temmuz'daki Heniyye suikastını kınayan paylaşımları ve Hamas Siyasi Büro Başkanı'yla görüşmesine ilişkin fotoğraflar, Meta'ya ait sosyal paylaşım sitelerinden "tehlikeli kişi ve örgütler" bahanesiyle kaldırılmıştı.

İbrahim, 1 Ağustos'ta Meta'yı "siyonist İsrail rejiminin bir aracı" olmakla suçlamış, 4 Ağustos'ta Meta temsilcileriyle Malezya Başbakanlık Ofisi yetkilileri bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanlık Ofisi Medya ve Stratejik İletişim Biriminden yapılan açıklamada, "Toplantı sırasında Başbakanlık, Meta'nın Başbakan'ın yakın zamanda suikasta uğrayan İsmail Heniyye için taziyelerini ileten paylaşımlarının kaldırmasından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi." ifadesi kullanılmıştı.

Meta, Enver İbrahim'im paylaşımlarını "doğru haber değeri etiketiyle" geri yüklemişti.

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