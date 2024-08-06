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Hizbullah'tan İsrail'e yeni uyarı: Cevabımız güçlü ve etkili olacak! Ya tel başımıza ya da...

İsrail ile aralarındaki tansiyonun hızla yükseldiği Hizbullah Hareketi'nin lideri Nasrallah, İsrail tarafından öldürülen komutanlarından Fuad Şükür'ün ölümü sonrası "İsrail'e ya tek başlarına ya da İran destekli diğer milis gruplarla karşılık vereceklerini" söyledi.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 19:28 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 20:33
Hizbullah’tan İsrail’e yeni uyarı: Cevabımız güçlü ve etkili olacak! Ya tel başımıza ya da...

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Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in 30 Temmuz'da Beyrut'a düzenlediği saldırıya misillemeyi tek başlarına ya da İran destekli diğer gruplarla yapacaklarını belirtti.

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İSRAİL, HİZBULLAH KOMUTANINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Nasrallah, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da başkent Beyrut'taki Dahiye'de öldürdüğü Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün ölümünün 7'nci günü dolayısıyla düzenlenen törene video konferans aracılığıyla katıldı.

Hizbullah'tan İsrail'e yeni uyarı

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''CEVABIMIZ GÜÇLÜ OLACAK''

Konuşmasında, İsrail ordusunun 30 Temmuz'dan bu yana beklediği misillemeye dair Nasrallah, "Cevabımız güçlü ve etkili olacak. Meydana çıkmayı bekliyoruz. Misillemeyi ya tek başımıza ya da direnişin diğer cepheleriyle (Yemen'deki Husiler ve Irak'taki Şii milisler) gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH VE YEMEN DE KARŞILIK VERECEK

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasından dolayı İsrail'in sadece İran'ın vereceği misillemeyi beklemediğini savunan Nasrallah, Hizbullah ve Yemen'in de İsrail'e karşılık vereceğini yineledi.

İsrail'in Hizbullah ile topyekün bir savaşa girme kararının kolay olmadığını kaydeden Nasrallah, İsrail'in bu savaşa girmek için de herhangi bir bahaneye ihtiyacının olmadığını ifade etti.

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