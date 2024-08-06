İsrail ordusundan Cenin’e saldırı: 20 saatlik baskın! 5 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cenin kentindeki Eş-Şarki Mahallesi'nde iki aracın vurulduğu belirtildi.

5 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, söz konusu saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir insansız hava aracı (İHA), Cenin'in doğusunda Filistinlilere ait bir aracı bombaladı. İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'ndaki bazı evleri kuşattı ve kentteki birçok mahalleye de baskın düzenledi.

20 SAATLİK BASKIN

İsrail ordusunun takviye güç gönderdiği Cenin Mülteci Kampı'nda zaman zaman çatışma ve patlama sesleri duyuldu.

Orduya ait buldozerler kentteki ve mülteci kampındaki altyapıya ve araçlara da zarar verdi.

İsrail ordusu, 20 saat süren baskının ardından Cenin kentinden ve Cenin Mülteci Kampı'ndan çekildi.

İsrail askerleri Cenin kentinde dünkü baskın sırasında 5 Filistinliyi yaralamıştı.