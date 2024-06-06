Meksika’da kartel dehşeti! Cesetleri streçleyip kaldırıma bıraktılar! Tehdit mesajı kan dondurdu

Tehditte suç örgütü, belediye başkanının kendilerine söz verdiğini ve sözünü tutmadığını, dolayısıyla bunun onun için bir 'uyandırma çağrısı' olduğu vurgulandı.

Alanda ve cesetlerde yapılan ilk incelemede, iki cesedin 'coup de grâce'i (ağır yaralanmış bir kişinin veya hayvanın acısını sona erdirmek için öldürücü darbe) temsil ettiği bildirildi. Kurbanların kimliklerini belirlemek için yürütülen çalışmalar sürerken, çevreleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesi ve gerçeklerin aydınlatılması bekleniyor.

Meksika Eyaleti Başsavcılığı (FGJEM), olayla ilgili soruşturma dosyası açtı.

JOCOTİTLÁN VE LA FAMILIA ÇETESİ

Jocotitlán, La Familia'nın birkaç yıldır geniş bir hakimiyete sahip olduğu Meksika Eyaleti'nin başkenti Toluca yakınlarında bir belediye.

Geçtiğimiz Mart ayında bağımlılık sorunu yaşayan insanlara yönelik bir rehabilitasyon merkezinin avlusunda gizli bir mezar keşfedilmişti. Keşif, 'El Canuto' lakaplı Enrique 'N'nin komşu Atlacomulco belediyesinde tutuklanmasının ardından gerçekleşti.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, mezarda bulunan kalıntılar suç örgütü tarafından kaçırılan kurbanlara aitti. Ayrıca burası uyuşturucu satışı için de kullanılıyordu. Rehabilitasyon merkezinde yapılan operasyonda aralarında 14 yaş altı bir çocuğun da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.