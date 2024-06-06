İspanya resmen açıkladı: İsrail’in Gazze’de soykırımla suçlandığı davaya müdahil olacak

İSPANYA, 28 MAYIS'TA FİLİSTİN DEVLETİNİ RESMİ OLARAK TANIMA KARARI ALDI İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Sözlerin eyleme geçme vakti geldi. Bu bir son değil, başlangıç." diyerek Filistin devletini tanıma kararı alacaklarını açıkladı.

İspanya Meclisi, Kasım 2014'te Filistin devletinin tanınması yönünde karar almasından dolayı, Bakanlar Kurulunun 28 Mayıs'ta alacağı karar Filistin devletinin İspanya tarafından resmi olarak tanınması için yeterli olacak.

"TEK BİR ÇÖZÜM VAR O DA İSRAİL VE FİLİSTİN'İN EŞİT ŞARTLARDA TANINDIĞI İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tüm ateşkes çağrılarına "sağır" olduğunu, "Filistin ile ilgili hiçbir barış planı bulunmadığını" ve "barış, güvenlik ve istikrar için tek seçenek olan iki devletli çözümü tehlikeye atmaya başladığını" belirten Sanchez, "Çok açık şekilde duvarlar örülse de halklar bombalansa da Filistin toprakları hayatta kalacaktır." şeklinde konuştu.