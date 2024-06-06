Filistinli aktivistlere sansür iddialarını inceleyen çalışanını kovan Meta’ya dava!

Özellikle Lavender ve Where's Daddy? programlarının kullanımına ilişkin nisan başında elde edilen verilerden yola çıkılarak Meta'nın mesaj ve sosyal medya uygulaması WhatsApp üzerinden veri topladığı aktarıldı.
Filistin'e fayda sağlamak amacıyla çalışan teknoloji uzmanlarından oluşan sivil toplum kuruluşu Tech For Palestine'ın kurucularından Paul Biggar, yapay zeka programlarının İsrail tarafından kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Biggar, Lavender'in, İsrail'in "soykırımı otomatikleştirmek için" kullandığı araçlardan biri olduğunu ifade ederek bu programla kişilerin, hedef olarak belirlendiğini ve yapay zeka ile tespit edilmesinin de "makul bir inkar edilebilirlik katmanı" oluşturduğunu söyledi.
İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı. (25 Mayıs 2024)
Söz konusu hedeflerin "geçerliliğine inanmanın güçlüğüne" dikkati çeken Biggar, İsrail ordusunun yapay zekanın önerdiği hedefleri soruşturmada, "gereken titizliği göstermediğini" dile getirdi.
META'NIN WHATSAPP'TAN NASIL BİLGİ TOPLADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Gazze'deki katliamda yapay zekanın aktif bir şekilde kullanıldığı ortaya çıkarken Meta'nın WhatsApp üzerinden nasıl bilgi topladığı ortaya çıktı.
The Intercept'te yer alan habere göre, Whatsapp'ın güvenlik ekibi Mart ayında meslektaşlarına bir dahili uyarı yayınladı. Uyarıda yazılımın güçlü şifrelemesine rağmen, bir tür devlet gözetimine karşı savunmasız kaldığı bildirildi.
3 KRİTİK BİLGİYE ULAŞIYOR
2 milyar kullanıcının mesajlarının okunmadığı ifade edilirken devlet kurumlarının hangi kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurduğunu, özel grupların üyeliklerini ve konumlarını takip etmek için "şifrelemeyi atladığı" belirtildi.
Güvenlik açığı, onlarca yıllık bir ağ izleme tekniği olan "trafik analizine" dayanıyor ve internet trafiğinin büyük bir ulusal ölçekte araştırılmasına dayanıyor. Belge, WhatsApp'ın bu durumdan etkilenen tek mesajlaşma platformu olmadığını açıkça ortaya koyuyor.
HEDEFLERİ WHATSAPP VERİYOR İDDİASI
Meta'da çalışan 4 kişinin açıklamaları ise Gazze'deki katliamda WhatsApp'ın büyük bir rolü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Buna göre, çalışanlar dijital gözetimin Gazze Şeridi'nde kimi öldüreceğine karar vermeye yardımcı olduğu bir dönemde, katil İsrail'in Filistinlileri izleme programının bir parçası olarak bu güvenlik açığından yararlanabileceğini öne sürdü.
META SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
Meta sözcüsü Christina LoNigro, iddiaları reddetse de şirketin İsrail'in bu güvenlik açığından yararlanıp yararlanmadığını sorulduğunda yanıt vermedi. Yazılımda konuşma konuları bir sır olarak kalsa bile, hangi bireylerin birbirleriyle sohbet ettiğine dair güçlü çıkarımlar yapmak için yeterli olduğu bildirildi.
İNSANLARI META VERİLERE DAYANARAK ÖLDÜRÜYORUZ
Dünya üzerindeki savaşlar giderek daha fazla bilgisayarlaştırılırken, Meta'nın sunduğu veriler (konuşmaların kim, ne zaman ve nerede olduğu hakkındaki bilgiler) dünya çapındaki istihbarat, ordu ve polis teşkilatları için büyük değer taşımaya başladı. ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Teşkilatı şefi Michael Hayden daha önce rezil bir şekilde "İnsanları meta verilere dayanarak öldürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Uzmanların yaptığı analize göre WhatsApp, kullanıcılarının maskesini, bağlı her cihaza atanan benzersiz bir numara olan IP adreslerini internet veya hücresel servis sağlayıcı hesaplarına kadar takip ederek ortaya çıkarabilir.
Yapılan değerlendirmeye göre, kullanıcıların mahremiyeti yüksek risk altında. Ağ trafiğinin analiz edilmesiyle, kimin kiminle mesajlaştığı, aradığı ve gruplarda bulunduğu gibi bilgiler ortaya çıkarılabiliyor. Hükümetler, WhatsApp kullanımlarını Meta'nın sunucularından geçen veriler aracılığıyla takip edebiliyor. Korelasyon saldırıları olarak bilinen teknikler sayesinde, mesajların gönderim ve alım zamanları ile veri patlamaları izlenerek kullanıcıların kimlikleri ve konumları tespit edilebiliyor. Özellikle aynı ağda veya aynı ülkede bulunan kullanıcılar daha savunmasız. ABD'nin Beş Göz ittifakı kapsamında bu tekniklerin kullanıldığı belirtiliyor. Uzmanlar, mesajlaşma hizmetlerinin Meta verileri korumak için yeterince güvenli olmadığını vurguluyor.