Öyle geçmişe böyle son! Meghan Markle'ın babası Thomas Markle Florida'da gözaltına alındı: Çocuk istismarı iddiası
Meghan Markle'ın babası Thomas Markle yerel saatle sabah saatlerinde Florida'da gözaltına alındı. Soruşturmanın, Meghan'ın üvey kardeşinin ihbarı ve İngiltere polisi geçmişiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.
Sussex Düşesi Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın, "çocuk cinsel istismarı materyalleriyle ilişkili suçlamalar" kapsamında ABD'de gözaltına alındı.
GÖZALTI KARARININ ARDINDAKİ SÜREÇ
The Associated Press (AP) ajansının konuya ilişkin bilgi sahibi iki kişiye dayandırdığı haberinde, Thomas Markle'ın, bugün yerel saatle sabah saatlerinde Florida eyaletinde gözaltına alındığı öne sürüldü.
Haberde, Markle'ın, "çocuk cinsel istismarı materyalleriyle ilgili suçlamalar" kapsamında federal ajanlar tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Londra Metropolitan Polisi, 24 Ekim'de, Thomas Markle hakkında, 2019'da, İngiltere dışında çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını içeren mektup aldıklarını, ancak başka ülkelerin polis teşkilatlarını bilgilendirmediklerini açıklamıştı.
FBI: "HİÇBİR İSTİSMARCI GÜVENLİ SIĞINAK BULAMAYACAK"
FBI Direktörü Kash Patel, Markle'ın gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bay Markle, masum çocukları hedef almak ve suç teşkil eden eylemleriyle onların masumiyetini ellerinden almakla suçlanıyor. FBI ajanları ABD Adalet Bakanlığı ile birlikte hareket etti, ekiplerimiz hızla harekete geçerek söz konusu materyalleri tespit etti, yerlerini belirledi ve Bay Markle'ı Florida'da gözaltına aldı" ifadelerini kullandı.
Patel ayrıca, "FBI, masum çocukları korumak için elimizdeki tüm kaynakları kullanacak. Çocukları hedef alan hiçbir istismarcı, bu ülkede veya saklanmaya çalıştığı başka herhangi bir yerde güvenli bir sığınak bulamayacak" dedi.
Markle'ın ilerleyen saatlerde hakim karşısına çıkması beklenirken, Prens Harry ve Düşes Markle henüz duruma ilişkin bir açıklama yapmadı. Düşes geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, 2019 yılının başlarında kendisine gönderilen bir mektupla "rahatsız edici iddialardan" haberdar edildiğini kaydetti.
Thomas Markle ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları daha önce kesin bir dille reddetmiş ve çocuk istismarı görüntülerini bulundurduğuna ilişkin son iddiaları "iğrenç yalanlar" olarak nitelendirmişti.
ÜVEY KARDEŞİN İHBARI
Sussex Düşesi Meghan'ın üvey kardeşinin, babası Thomas Markle'ın Filipinler'deki evinde çocuk istismarı materyalleri bulduğunu ihbar etmesinin ardından soruşturma başlatılmıştı.
İngiltere Kralı 3. Charles'ın küçük oğlu Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle 2018'de evlenmiş, çift 2020'de Kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD'ye yerleşmişlerdi.
Çiftin, Kraliyet Ailesi'ni Meghan'a ırkçılık yapmakla ve kendilerini dışlamakla suçlayan açıklamalar yaptığı için, Kral ve Galler Prensi William'la ilişkileri bozulmuştu.