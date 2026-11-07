Meghan Markle ve Prens Harry. (Foto: AA)

FBI: "HİÇBİR İSTİSMARCI GÜVENLİ SIĞINAK BULAMAYACAK"

FBI Direktörü Kash Patel, Markle'ın gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bay Markle, masum çocukları hedef almak ve suç teşkil eden eylemleriyle onların masumiyetini ellerinden almakla suçlanıyor. FBI ajanları ABD Adalet Bakanlığı ile birlikte hareket etti, ekiplerimiz hızla harekete geçerek söz konusu materyalleri tespit etti, yerlerini belirledi ve Bay Markle'ı Florida'da gözaltına aldı" ifadelerini kullandı.

Patel ayrıca, "FBI, masum çocukları korumak için elimizdeki tüm kaynakları kullanacak. Çocukları hedef alan hiçbir istismarcı, bu ülkede veya saklanmaya çalıştığı başka herhangi bir yerde güvenli bir sığınak bulamayacak" dedi.

Markle'ın ilerleyen saatlerde hakim karşısına çıkması beklenirken, Prens Harry ve Düşes Markle henüz duruma ilişkin bir açıklama yapmadı. Düşes geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, 2019 yılının başlarında kendisine gönderilen bir mektupla "rahatsız edici iddialardan" haberdar edildiğini kaydetti.

Thomas Markle ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları daha önce kesin bir dille reddetmiş ve çocuk istismarı görüntülerini bulundurduğuna ilişkin son iddiaları "iğrenç yalanlar" olarak nitelendirmişti.