ABD Başkanı Trump Özel Kalem Müdürünü değiştirdi! Seçimin faturası o isme kesildi
ABD'deki ara seçim yenilgisinin ardından Başkan Donald Trump, Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ı görevden alarak yerine Stephen Miller'ı atadı. Trump değişiklik hakkında "Bazen hayatta bazı adımlar atmak zorundasınız" açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın yerine Özel Kalem Müdürü Yardımcısı ve yakın danışmanı Stephen Miller'ın atandığını açıkladı.
ABD'de düzenlenen ara seçimlerde Cumhuriyetçi partinin yaşadığı hezimet, Başkan Donald Trump yönetiminde sarsıntıya neden oldu. Trump, Demokrat Parti'nin 3 Kasım'daki seçimlerde Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesinin ardından Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın görevine son verdi.
ABD Başkanı, "Stephen Miller yeni Özel Kalem Müdürü olacak, Susie ise siyasi operasyonların başına geçecek." dedi.
"BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAK İSTEDİM"
Bu değişikliğe neden ihtiyaç duyduğu yönündeki soruya Trump, "Bir değişiklik yapmak istedim. Bazen hayatta bazı adımlar atmak zorundasınız. Bence Wiles çok iyi, harika bir iş çıkardı ancak bir değişiklik yapmak istedim." yanıtını verdi.
Miller'ı neden tercih ettiği sorusunu da yanıtlayan Trump, "Stephen en başından beri benimle birlikte. Siyaseti çok iyi anlıyor ve çok iyi bir yönetici. Harika bir iş çıkaracak." değerlendirmesinde bulundu.
Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wiles'ın görevi boyunca üstün başarı sağladığını belirterek övgüde bulundu ve kendisinin siyasi organizasyonunda çalışmayı sürdüreceğini bildirdi. Adı açıklanmayan bir ABD'li kaynak ise Wiles'ın Trump'a dün gece yaptığı özel bir konuşmada istifasını sunduğunu öne sürdü.
Stephen Miller kimdir?
Son dönemde Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Yardımcısı olarak görev yapan ve Trump'ın yakın çevresinin önemli isimlerinden biri olan Miller, Washington'ın sert göç politikalarının başlıca mimarlarından biri olarak değerlendiriliyor. Trump'ın en yakın ve uzun süredir birlikte çalıştığı danışmanlarından biri olan Miller, 2016'daki başkanlık seçimlerinde Trump'ın kazanma ihtimali düşük görülen kampanyasına konuşma yazarı olarak katılmıştı.
Miller, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Adalet Bakanlığı görevini üstlenen ve göç politikalarında sert tutumuyla bilinen eski Alabama Senatörü Jeff Sessions'ın da danışmanlığını yapmıştı.