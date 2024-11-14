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McDonald’s’da bakteri skandalı devam ediyor: 104 kişi hastanelik oldu

ABD’li fast food devi McDonald’s’da E. Coli bakterisi skandalı devam ediyor. E. Coli’nin yol açtığı rahatsızlıklar dolayısıyla vaka sayısının 90'dan 104'e, hastaneye kaldırılanların sayısının ise 27'den 34'e çıktığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 12:18 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 12:35
McDonald’s’da bakteri skandalı devam ediyor: 104 kişi hastanelik oldu

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ABD'li fast food zinciri McDonald's'da E. Coli bakterisi skandalı devam ediyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi, Takvim Fotoğraf ArşiviABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi, Takvim Fotoğraf Arşivi

MCDONALD'S 104 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİ

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Çarşamba günü yaptığı son güncellemede, McDonald's'ın Quarter Pounder burgerleriyle bağlantılı bir E. Coli salgını nedeniyle ülke genelinde en az 104 kişinin hastalandığını duyurdu

McDonald’s’da bakteri skandalı! E. Coli enfeksiyonlarının sayısı 75’e yükseldiMcDonald’s’da bakteri skandalı! E. Coli enfeksiyonlarının sayısı 75’e yükseldi
McDonald's'da bakteri skandalı! E. Coli enfeksiyonlarının sayısı 75'e yükseldi

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

CDC'nin son güncellemesinde , salgınla bağlantılı bildirilen vaka sayısının 90'dan 104'e, hastaneye kaldırılanların sayısının ise 27'den 34'e çıktığı belirtildi. Ajans, dört kişide hemolitik üremi sendromu, yani yaşamı tehdit edebilecek bir böbrek rahatsızlığı geliştiğini, geçen ayki güncellemede bildirilen iki ciddi vakadan daha fazla olduğunu, ölü sayısının ise hala bir olduğunu söyledi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi, Takvim Fotoğraf ArşiviABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi, Takvim Fotoğraf Arşivi

CDC, gerçek vaka sayısının "bildirilen sayıdan çok daha yüksek" olmasının muhtemel olduğunu, çünkü birçok kişinin "tıbbi bakım almadan iyileştiğini ve E. coli için test edilmediğini" söyledi.

En son vakalar 21 Ekim'de bildirilmişti.

O KİŞİLER İÇİN ÇOK RİSKLİ

ABD'deki son vakalarda ölümle de sonuçlanan E. Colinin özellikle yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde "çok ciddi hastalığa" yol açtığı belirtiliyor.

Dünyanın en büyük burger zinciri çarşamba günü yaptığı açıklamada, salgından etkilenen 14.000 ABD restoranının beşte birinde Quarter Pounder servisini geçici olarak durdurduğunu duyurmuştu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi, Takvim Fotoğraf ArşiviABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi, Takvim Fotoğraf Arşivi

MCDONALD'S HİSSELERİNDE YÜZDE 3 DÜŞÜŞ

McDonald's hisseleri cuma gününü yaklaşık yüzde 3 düşüşle kapattı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi, Takvim Fotoğraf ArşiviABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi, Takvim Fotoğraf Arşivi

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Kurumu (CDC) McDonald's'ın "Quarter Pounder" hamburgerlerinde E.coli bakterisine rastlandığını bildirmişti.

"Quarter Pounder" hamburgerini tüketen 50 kişinin hastalandığı ve 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Hastalıkların çoğunun Colorado ve Nebraska'da görüldüğü ortaya çıkarken Quarter Pıunder birkaç eyalette menülerden çıkarılmıştı.

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