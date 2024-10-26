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McDonald’s’da bakteri skandalı! E. Coli enfeksiyonlarının sayısı 75’e yükseldi

ABD’li fast food devi McDonald’s’da E. Coli bakterisinden etkilenenlerin sayısı 75’e yükseldi. Bir kişinin hayatını kaybettiği McDonald’s skandalında E. Coli enfeksiyonu dolayısıyla 22 kişi hastaneye kaldırıldı. Önce tedarikçileri suçlayan sonra kullanılan etlerde de bakteriye rastlanan McDonald’s hisseleri cuma gününü yaklaşık yüzde 3 düşüşle kapattı.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 12:43 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 12:53
McDonald’s’da bakteri skandalı! E. Coli enfeksiyonlarının sayısı 75’e yükseldi

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ABD'li fast food zinciri McDonald's'da E. Coli bakterisi skandalı devam ediyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi, Takvim Fotoğraf ArşiviABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi, Takvim Fotoğraf Arşivi

MCDONALD'S'DA BAKTERİ SKANDALI! 75 KİŞİ ETKİLENDİ

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi.

22 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

61 kişiden 22'sinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bunlardan ikisinde böbrek yetmezliğine neden olabilen ciddi bir durum olan hemolitik üremik sendrom geliştiği belirtildi.

ABDli fast food zinciri McDonaldsda bakteri skandalı! Birçok kişi hastanelik olduABDli fast food zinciri McDonaldsda bakteri skandalı! Birçok kişi hastanelik oldu
ABD'li fast food zinciri McDonald's'da bakteri skandalı! Birçok kişi hastanelik oldu

O KİŞİLER İÇİN ÇOK RİSKLİ

Bir kişinin ölümüne neden olan E. Colinin özellikle yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde "çok ciddi hastalığa" yol açtığı belirtiliyor.

Dünyanın en büyük burger zinciri çarşamba günü yaptığı açıklamada, salgından etkilenen 14.000 ABD restoranının beşte birinde Quarter Pounder servisini geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi, Takvim Fotoğraf ArşiviABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi, Takvim Fotoğraf Arşivi

SOĞAN DEDİLER BAKTERİ ETTE ÇIKTI

Şirket ve ajans, Taylor Farms'ın etkilenen lokasyonların tedarikçisi olduğunu ve McDonald's'ın gönüllü bir geri çağırma başlattığını söyledi. Tedarikçi ayrıca Colorado'daki bir tesiste üretilen birkaç parti sarı soğanı da geri aldı.

Şirket ayrıca tesisten soğan tedarikini süresiz olarak durdurma kararı aldığını açıkladı.

ABD Tarım Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada soğanların büyük olasılıkla şüpheli olduğunu ancak eyalet ortaklarından birinin hamburgerde kullanılan sığır etinden alınan örneklerde E. coli test ettiğini belirtti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi, Takvim Fotoğraf ArşiviABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi, Takvim Fotoğraf Arşivi

MCDONALD'S HİSSELERİNDE YÜZDE 3 DÜŞÜŞ

McDonald's hisseleri cuma gününü yaklaşık yüzde 3 düşüşle kapattı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi, Takvim Fotoğraf ArşiviABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi, Takvim Fotoğraf Arşivi

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri Kurumu (CDC) McDonald's'ın "Quarter Pounder" hamburgerlerinde E.coli bakterisine rastlandığını bildirmişti.

"Quarter Pounder" hamburgerini tüketen 50 kişinin hastalandığı ve 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Hastalıkların çoğunun Colorado ve Nebraska'da görüldüğü ortaya çıkarken Quarter Pıunder birkaç eyalette menülerden çıkarılmıştı.

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