McDonald’s’da bakteri skandalı! E. Coli enfeksiyonlarının sayısı 75’e yükseldi

ABD'li fast food zinciri McDonald's'da E. Coli bakterisi skandalı devam ediyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi, Takvim Fotoğraf Arşivi

MCDONALD'S'DA BAKTERİ SKANDALI! 75 KİŞİ ETKİLENDİ

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi.

22 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

61 kişiden 22'sinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bunlardan ikisinde böbrek yetmezliğine neden olabilen ciddi bir durum olan hemolitik üremik sendrom geliştiği belirtildi.

O KİŞİLER İÇİN ÇOK RİSKLİ

Bir kişinin ölümüne neden olan E. Colinin özellikle yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde "çok ciddi hastalığa" yol açtığı belirtiliyor.

Dünyanın en büyük burger zinciri çarşamba günü yaptığı açıklamada, salgından etkilenen 14.000 ABD restoranının beşte birinde Quarter Pounder servisini geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi, Takvim Fotoğraf Arşivi

SOĞAN DEDİLER BAKTERİ ETTE ÇIKTI

Şirket ve ajans, Taylor Farms'ın etkilenen lokasyonların tedarikçisi olduğunu ve McDonald's'ın gönüllü bir geri çağırma başlattığını söyledi. Tedarikçi ayrıca Colorado'daki bir tesiste üretilen birkaç parti sarı soğanı da geri aldı.

Şirket ayrıca tesisten soğan tedarikini süresiz olarak durdurma kararı aldığını açıkladı.

ABD Tarım Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada soğanların büyük olasılıkla şüpheli olduğunu ancak eyalet ortaklarından birinin hamburgerde kullanılan sığır etinden alınan örneklerde E. coli test ettiğini belirtti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden cuma günü yapılan açıklamada McDonald's Quarter Pounder hamburgerleri ile bağlantılı E. coli salgınından etkilenen kişi sayısının 49'dan 75'e çıktığını söyledi, Takvim Fotoğraf Arşivi