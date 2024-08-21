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Doktorları şaşkına çeviren olay! Bir yaşındaki bebek yılanı ısırdı sürüngen saniyeler içinde öldü

Hindistan’ın Bihar eyaletine bağlı Gaya’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir yaşındaki bir bebek yanına gelen yılanı ısırarak öldürdü. İşte, doktorları bile şaşkına çeviren o hadise…

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 11:14 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 11:33
Doktorları şaşkına çeviren olay! Bir yaşındaki bebek yılanı ısırdı sürüngen saniyeler içinde öldü

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Hindistan'da bir yaşındaki bebeğin karıştığı sıra dışı olay doktorları şaşkına çevirdi.

BEBEK YILANI ISIRDI

Bihar eyaletine bağlı Gaya'daki bir köyde yaşayan bir yaşındaki bebek terasta oynarken bir yılan gördü ve iddiaya göre yılanı ısırdı.

Temsili görseller yapay zeka ile oluşturulmuştur.Temsili görseller yapay zeka ile oluşturulmuştur.

YILAN ÖLDÜ BEBEK İYİ

Bebeğin ısırmasının ardından yılanın öldüğü belirtildi. Yılanı ısıran bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

"OYUNCAK ZANNEDİP ELİNE ALDI"

Live Hindustan'ın haberine göre annesi çocuğun yılanı oyuncak zannedip eline aldığını söyledi.

Çocuklarının yanında ölü bir yılan gören ailenin bebeği hemen yerel toplum sağlık merkezine götürdüğü belirtildi.

Sağlık personeli olaydan sonra çocuğun fiziksel olarak iyi durumda olduğunu, yılanın zehirsiz olduğunu ve muson mevsimlerinde sık görüldüklerini söyledi.

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