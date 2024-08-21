Doktorları şaşkına çeviren olay! Bir yaşındaki bebek yılanı ısırdı sürüngen saniyeler içinde öldü

Hindistan'da bir yaşındaki bebeğin karıştığı sıra dışı olay doktorları şaşkına çevirdi.

BEBEK YILANI ISIRDI

Bihar eyaletine bağlı Gaya'daki bir köyde yaşayan bir yaşındaki bebek terasta oynarken bir yılan gördü ve iddiaya göre yılanı ısırdı.

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