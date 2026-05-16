Trump'tan DEAŞ açıklaması: Terör örgütünün iki numarası Abu-Bilal al-Minuki'yi etkisiz hale getirdik
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Amerikan güçleri ile Nijerya Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü DEAŞ'a ortak operasyon düzenlediğini duyurdu. Trump, operasyon kapsamında DEAŞ’ın küresel ölçekte ikinci ismi olarak gösterilen Abu-Bilal al-Minuki’nin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
AFRİKA'DA SAKLANDIĞINI BİLİYORDUK
Trump paylaşımında, operasyonun "titizlikle planlanmış ve son derece karmaşık" olduğunu ifade ederek, hedef alınan ismin Afrika'da saklandığını ancak ABD'nin sahadaki kaynaklar aracılığıyla faaliyetlerini yakından takip ettiğini söyledi.
ABD'LİLERİ HEDEF ALAMAYACAK
Trump yaptığı açıklamada, al-Minuki'nin artık Afrika halkına yönelik terör faaliyetleri yürütemeyeceği ve Amerikalıları hedef alan operasyonların planlanmasına katkı sağlayamayacağını vurguladı. Trump, söz konusu operasyonun ardından DEAŞ'ın küresel operasyon kapasitesinin ciddi ölçüde zayıfladığını savundu.
ABD Başkanı ayrıca operasyondaki iş birliği nedeniyle Nijerya hükümetine teşekkür etti.