Trump'tan DEAŞ açıklaması: Terör örgütünün iki numarası Abu-Bilal al-Minuki'yi etkisiz hale getirdik

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ'ın küresel ölçekte ikinci ismi olarak gösterilen Abu-Bilal al-Minuki'nin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Trump paylaşımında, operasyonun "titizlikle planlanmış ve son derece karmaşık" olduğunu ifade ederek, hedef alınan ismin Afrika'da saklandığını ancak ABD'nin sahadaki kaynaklar aracılığıyla faaliyetlerini yakından takip ettiğini söyledi.

Trump yaptığı açıklamada, al-Minuki'nin artık Afrika halkına yönelik terör faaliyetleri yürütemeyeceği ve Amerikalıları hedef alan operasyonların planlanmasına katkı sağlayamayacağını vurguladı. Trump, söz konusu operasyonun ardından DEAŞ'ın küresel operasyon kapasitesinin ciddi ölçüde zayıfladığını savundu.

ABD Başkanı ayrıca operasyondaki iş birliği nedeniyle Nijerya hükümetine teşekkür etti.

