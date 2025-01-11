Mark Zuckerberg’den tarihi dönüş! Biden’a sansür suçlaması Trump’a övgü

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Joe Biden yönetimini sansürle suçlarken seçilmiş Başkan Donald Trump'a ise övgü yağdırdı.

ZUCKERBERG'DEN BIDEN'A SANSÜR SUÇLAMASI

Ünlü sunucu Joe Rogan'ın programına katılan Zuckerberg, Biden yönetiminin pandemi döneminde Covid aşısına şüpheyle yaklaşanları susturmak için zorbalık yaptığını söyledi.

Mark Zuckerberg ve Joe Rogan, (New York Post'ta alınmıştır)

"ARAYIP KÜFRETTİLER"

Zuckerberg, Biden yetkililerinin Meta'daki yöneticileri arayarak bağırdıklarını, küfrettiklerini ve Facebook'ta koronavirüs aşısıyla ilgili olumsuz paylaşımları kaldırmalarını talep ettiklerini söyledi.

Zuckerberg, Biden'ın danışmanlarının Meta'nın aşıların yan etkilere yol açabileceğini doğru bir şekilde belirten paylaşımları kaldırmasını istediğini söyledi.

Mark Zuckerberg, Takvim.com.tr ekran görüntüsü

ZUCKERBERG'DEN TRUMP TORNİSTAN

Geçmişte Biden'a açık destek veren ve Facebook'ta Donald Trump'a sansür uygulayan Zuckerberg, şimdilerde Trump yanlısı açıklamalarıyla gündem oluyor. ABD'deki başkanlık seçiminden sonra Trump ile Mar-a-Lago'da yemek yiyen Zuckerberg, aralık ayında Trump'ın göreve başlama fonuna 1 milyon dolarlık bağış yaptı.

ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Rogan'ın programında Trump hakkında konuşan Zuckerberg, Trump'a övgü yağdırdı. Trump hakkında konuşan Zuckerberg, "Bence o sadece Amerika'nın kazanmasını istiyor." dedi.

TRUMP-ZUCKERBERG SAVAŞI

Trump, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na yapılan saldırının ardından Facebook'ta sansürlenmişti. Şirket, Trump'ın hesabını 2023'ün başlarında geri yükledi.Zuckerberg, 2024 seçimleri boyunca hiçbir başkanlık adayını desteklemedi.

Zuckerberg Facebook'a geri dönmesinin ardından Trump'a karşı daha olumlu bir duruş sergiledi. Temmuz ayında Pensilvanya'da Trump'a yönelik ilk suikast girişiminin ardından Trump'ın saldırı karşısındaki tavrına övgü yağdırdı.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ: ZUCKERBUCKS DİKKATLİ OL"

Zuckerberg ayrıca kıdemli Biden yönetimi yetkililerinin salgın sırasında Facebook'a bazı COVID-19 içeriklerini "sansürlemesi" için baskı yaptığından şikayet etti.

Trump son aylarda Zuckerberg'e yönelik tehditlerini sürdürdü. Temmuz ayında kendi sosyal ağı Truth Social'da seçim dolandırıcılarını hapse göndermekle tehdit eden bir mesaj yayımlayan Trump "ZUCKERBUCKS, dikkatli ol!" ifadelerini kullandı.