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Macron'dan Ankara'da NATO zirvesi öncesi sabah koşusu: Seğmenler Parkı'nda polise el salladı

Ankara’daki 36. NATO Zirvesi için Türkiye’ye gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güne Seğmenler Parkı’nda sabah koşusuyla başladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında sporunu yapan Macron, ardından kritik zirveye katılmak üzere parktan ayrıldı.

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Macron'dan Ankara'da NATO zirvesi öncesi sabah koşusu: Seğmenler Parkı'nda polise el salladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Ankara'da sabah koşusu yaptı.

Video Oynatma İkonu NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Macron Ankara'da koşuya çıktı!

SEĞMENLER'DE SABAH KOŞUSU

Macron önce İran Caddesi üzerinde kendisine eşlik eden bir grup ile sabah sporu yaptı. Daha sonra ise Seğmenler Parkı'na doğru ilerledi.

Macron'dan Ankara'da sabah koşusu, Fotoğraflar: AAMacron'dan Ankara'da sabah koşusu, Fotoğraflar: AA

Macron'un koşusu sırasında park ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Seğmenler Parkı vatandaşların geçişine kısa süre kapatılırken Macron NATO zirvesine katılmak üzere bölgeden ayrıldı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Macron'dan Ankara'da sabah koşusuMacron'dan Ankara'da sabah koşusu

Macron daha önce de Hindistan ziyaretinde Mumbai kentinde sahil bandındaki bulvarda spor kıyafetleriyle koşu yapmıştı.

Macron ve eşi Brigitte Macron NATO zirvesi için Ankara'daMacron ve eşi Brigitte Macron NATO zirvesi için Ankara'da

MACRON NATO ZİRVESİ İÇİN ANKARA'DA

Macron, dün akşam saatlerinde zirve için Ankara'ya ulaştı. Türkiye'den önce Suriye'yi ziyeret eden Macron, Esenboğa Havalimanı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve yetkililer tarafından karşılandı.

Macron, karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı ve eşi Brigitte Macron daha sonra konaklayacağı otele geçti.

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Macron'dan Ankara'da NATO zirvesi öncesi sabah koşusu: Seğmenler Parkı'nda polise el salladı-5 Macron'dan Ankara'da NATO zirvesi öncesi sabah koşusu: Seğmenler Parkı'nda polise el salladı-6 Macron'dan Ankara'da NATO zirvesi öncesi sabah koşusu: Seğmenler Parkı'nda polise el salladı-7

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