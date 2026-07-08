Macron'dan Ankara'da NATO zirvesi öncesi sabah koşusu: Seğmenler Parkı'nda polise el salladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Ankara'da sabah koşusu yaptı.

NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Macron Ankara'da koşuya çıktı!

SEĞMENLER'DE SABAH KOŞUSU

Macron önce İran Caddesi üzerinde kendisine eşlik eden bir grup ile sabah sporu yaptı. Daha sonra ise Seğmenler Parkı'na doğru ilerledi.