Avrupa parçalanıyor! Parlamentoda aşırı sağın zaferinin anlamı ne? Macron’un erken seçim kumarı nasıl sonuçlanacak?

Avrupa, 27 ülkede düzenlenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından resmen krize sürükleniyor. Aşırı sağdaki büyük yükselişin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçim kumarı Avrupa'da paniğe yol açtı.

MACRON'DAN ERKEN SEÇİM KUMARI

Aşırı sağcı Marine Le Pen'in yüzde 31,5 oy ile yüzde 14,5 oranında kalan Macron'a karşı zaferinin ardından Fransız Cumhurbaşkanı erken seçim kararı aldı.

İngiliz Financial Times Macron'un seçimi feshini "Fransız liderin olağanüstü bir kumarı" olarak tanımladı ve ittifakının bozulabileceğine dikkat çekti. Financial Times'ın senaryosuna göre Macron'un görevinin son üç yılında içişleri üzerinde çok az yetkisi kalabilir.

AVRUPA'DA NELER OLUYOR? AŞIRI SAĞA KAYIŞ NE

Peki, aşırı sağa kayma Avrupa için ne anlama geliyor?

Almanya'da AfD, Şansölye Olaf Scholz'ün partisinin önünde en güçlü ikinci parti olarak öne çıkıyor.

Avustralya'da "AB çılgınlığını durdurun" diyen FPÖ, Avrupa karşıtı rotası ile tüm partiler arasında 1 numarada!

Fransa'nın sağcı First Lady'si Marine Le Pen, Rassemblement National'ı ile Başkan Emmanuel Macron'un iki katı oy alarak birinci sıraca

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin sağcı ulusal partisi Fratelli d'Italia, geleneksel olarak güçlü Sosyal Demokratların önüne geçti.

Macaristan'ın popülist Başbakanı Victor Orban, Rusya dostu ve Avrupa'yı eleştiren rotası ile kararlı bir şekilde rotasına devam ediyor.

Avrupa Parlamentosu seçimleri Fransa'nın yanı sıra Almanya'da krizin habercisi olarak yorumlanırken Alman gazetesi Bild, "Sağa kayma Avrupa için ne anlama geliyor?" dedi.

İLK MADDE İLTİCA! AVRUPA'NIN KORKULUĞU FRONTEX

Bild'e göre aşırı sağın yükselişinin ardından Brüksel, AB sığınma anlaşmalarının (Dublin Düzenlemesi de dahil) fiilen geçerliğini yitirdiğini kabul edecek. Bu durumda da iltica paketinin yeniden müzakere edilmesi kaçınılmaz hale gelecek.

Aşırı sağın yükselmesi ile mülteci politikalarının değişmesi kapsamında AB sınır gücü Frontex'in daha fazla güçlendirileceği de düşünülüyor. Peki, Frontex nedir?

EGE DENİZİ'NDE GÖÇMENLERİ ÖLDÜRMÜŞLERDİ

2004'te AB'nin dış sınırlarının yönetilmesinde koordinasyon göreviyle kurulan Schengen bölgesine suçluların girmesini ve böylece aralarında sınır olmayan AB ülkeleri arasında rahatça dolaşmalarını engellemeyi amaçlayan Frontex ilerleyen yıllarda koruma ekipleri ve müdahale birimleri ile büyümüş fakat skandallarla sarsılmıştı. Yunanistan Ege Denizi'nde göçmen botlarını iterken ve çok sayıda göçmen hayatını kaybetmiş ve Frontex'in Yunan askerlere yardım ettiği ortaya çıkmıştı.

UKRAYNA ÇIKMAZI: KİM PUTİN'E KARŞI GELECEK?

Aşırı sağın yükselişi ile yeniden yapılandırılacak konulardan bir diğeri ise Ukrayna Savaşı. Avrupa'da birçok aşırı sağ parti, Ukrayna'ya destek vermeyi reddediyor. Öyle ki Macaristan olası bir Rus saldırısı durumunda NATO'nun yanında Putin'in askerlerine karşı savaşmayacağını duyurdu.

YEŞİL KRİZ

Avrupa'yı bölecek bir diğer konuş ise Yeşil Anlaşma. Seçim analistleri, Avrupa Parlamentosu'nun yeşil politikalarının Avrupa'da hayal kırıklığı yarattığını belirtiyor. İçten yanmalı motorların yasaklanması gibi pek çok konu ve artan enerji maliyetleri sadece Almanya'da değil Avrupa'nın tamamında nüfusun büyük bir kısmını rahatsız ediyor.

AB'YE GİREBİLECEKLER Mİ?

AB'nin genişlemesi konusu ise parlamentoda en büyük kriz sebeplerinden birisi. Alman Bild, Ukrayna, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Gürcistan ve Türkiye gibi on ülkenin AB üyeliği için bekleme listesinde olduğunu belirtti ve Avrupa'nın sağ popülistlerinin bu üyelikleri engellemek için elinden geleni yapacağını öne sürdü.