Iraklı Şii lideri es-Sadr'dan Suriye çağrısı: "İç işlerine karışmayın!"

Irak'ta İran'a mesafeli Şii siyasi ve dini liderlerden Mukteda es-Sadr, Irak hükümetinin ve milislerin Suriye'nin iç işlerine karışmamasını istedi. Suriye'de muhalifler, Esed rejimine karşı 27 Kasım'da bir operasyon başlattı. Halep ve İdlib ve son olarak da Hama'yı Esed rejiminden alan muhalifler, Humus'u kuşatmak için yola çıktı.
Şii lider Mukteda es-Sadr (takvim.com.tr | Arşiv)
Suriye Milli Ordusu ise terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Tel Rıfat'ı geri aldı. Yaşananlardan sonra Esed rejimi, İran ve Irak'tan destek istedi.
Ulusal Şii Hareketi lideri Sadr, X sosyal medya hesabından Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.
"SURİYE'NİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAYIN"
"Irak hükümeti, halkı, milisler ve güvenlik güçleriyle hiçbir şekilde Suriye'nin işlerine karışmamalı." diye yazan Sadr, "Biz hareket olarak, Suriye'nin iç işlerine karışmama ve Suriye halkının kararlarına karşı durmama tutumumuzu sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Şii lider Mukteda es-Sadr'ın paylaşımı (Sosyal medya)
"KENDİ KADERİNİ TAYİN ETSİN"
İran'a mesafeli Şii lider, Suriye halkının kararlarına karşı durulmaması gerektiğini de dile getirerek, Suriye halkının kaderini tayin etme hakkının bir tek halkın kendisinde olduğunu belirtti.
Sadr, açıklamasında, "Suriye halkının terör, aşırıclık ve mezhebi zulümlerden, dış müdahalelerden uzak kalması için dua ediyoruz." ifadelerine yer verdi.