Iraklı Şii lideri es-Sadr'dan Suriye çağrısı: "İç işlerine karışmayın!"

Irak'ta İran'a mesafeli Şii siyasi ve dini liderlerden Mukteda es-Sadr, Irak hükümetinin ve milislerin Suriye'nin iç işlerine karışmamasını istedi. Suriye'de muhalifler, Esed rejimine karşı 27 Kasım'da bir operasyon başlattı. Halep ve İdlib ve son olarak da Hama'yı Esed rejiminden alan muhalifler, Humus'u kuşatmak için yola çıktı.