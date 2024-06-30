Macron aşırı sağın zaferinden sonra parlamentoyu feshetmişti! Fransa erken genel seçim için sandık başında

Fransa erken genel seçimler için sandık başına geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron haziran ayı başında düzenlenen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın zaferinin ardından parlamentoyu feshetmiş ve erken seçim kararı almıştı. Fransa'da erken genel seçimlerde ilk tur oylamaları başladı.

MACRON'UN KUMARI BAŞLADI

Erken genel seçim Fransa için "kumar" olarak görülürken oylamanın sonucu ise üç büyük siyasi bloğun rekabet etmesi nedeniyle oldukça belirsizliğini koruyor.

İlk seçimde aşırı sağın zaferinin ardından Macron'un parlamentoyu feshetmesi kumar olarak görülüyor. İngiliz Financial Times Macron'un seçimi feshini "Fransız liderin olağanüstü bir kumarı" olarak tanımlamış ve ittifakının bozulabileceğine dikkat çekmişti. Financial Times'ın senaryosuna göre Macron'un görevinin son üç yılında içişleri üzerinde çok az yetkisi kalabilir.

KUMARIN SONU "FREXIT"

Macron'un kumarına tepki yağarken sürecin Fransa'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması ile dahi sonlanabileceği iddia ediliyor.