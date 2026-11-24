Filistin destekçisi ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'deki soykırımını öne çıkaran "Where's our love" başlıklı yeni bir şarkı çıkardı. FİLİSTİN İÇİN ŞARKI YAPTI Macklemore, sosyal medya hesabından, yeni çıkardığı "Where's our love" isimli şarkısına ilişkin paylaşım yaptı. Macklemore, şarkıdan elde edilen tüm gelirin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb'in annesi tarafından kurulan "The Mother of Hind Fund"a bağışlanacağını duyurdu. Şarkısında Macklemore, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu harabeye dönen kentlerin, hayattan koparılan Filistinlilerin hikayesine ses oldu.

Macklemore. Fotoğraf: AA "SAHNEMİ ALABİLİRLER AMA İNANCIMI ALAMAZLAR" Şarkısında Macklemore, Filistin'e destek açıklamaları nedeniyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılmasına tepki göstererek, "Benden sahnemi alabilirler, davamı lekeleyebilirler ama inancımı alamazlar." ifadesini kullandı. Macklemore ayrıca şarkısında, uluslararası toplumun Filistin'in yanı sıra Sudan, Kongo, Haiti'de yaşananlara tepkisiz kalmasını ve ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) uygulamalarını da eleştirdi.