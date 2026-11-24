ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, Demokrat Kongre üyesi Jimmy Gomez'in bir Meclis personeline cinsel tacizde bulunduğunu saptayarak söz konusu eylemlerin iç etik ve davranış kurallarına aykırı olduğunu açıkladı.

DEMOKRAT PARTİLİ GOMEZ HAKKINDA TACİZ RAPORU

ABD Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, Gomez hakkındaki "cinsel taciz" iddialarıyla ilgili raporunu açıkladı.

Raporda, Gomez'in bir Meclis çalışanına "cinsel tacizde" bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bu davranışların Meclis içi etik ve davranış kurallarının ihlali olduğu ifade edilen raporda, Gomez'in 2024'te de eski bir Meclis çalışanına cinsel nitelikli fiziksel temasta bulunduğuna dair "önemli kanıtlar" elde edildiği bilgisi verildi.

İSTİFA EDECEK

Demokrat Partiden California Eyaleti 34. Kongre Bölgesi'ni temsil eden Gomez ise yaptığı yazılı açıklamada, Komitenin bulgularına ve vardığı sonuçlara katılmadığını belirterek, soruşturma sürecinin adil yürütülmediğini savundu.

Gomez, "Her aşamada Etik Komitesi ile işbirliği yaptım ve bilgi taleplerine gönüllü olarak yanıt verdim. Ancak Komitenin raporuna ve vardığı sonuçlara ciddi itirazlarım var." ifadesini kullandı.

Rapor açıklanmadan önce kendisine yanıt verme fırsatı tanınmadığını ve Komiteye verdiği ifadelerin raporda tam olarak yer almadığını savunan Gomez, 1 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere istifa etmekten başka çare görmediğini belirtti.

Gomez, seçmenlerine, kendisine Kongrede onları temsil etme fırsatı verdikleri için teşekkür etti.

Demokrat Partinin Temsilciler Meclisindeki grup yönetiminden yapılan yazılı açıklamada da Gomez'in görevi bırakmasının "uygun" olduğu belirtilerek, "Gomez hakkındaki yanlış davranış ve yetki istismarı raporu ciddi ve derin endişe verici." ifadesi kullanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN