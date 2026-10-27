Macklemore'un ʺÖzgür Filistinʺ turnesi. Fotoğraf: Takvim

ÖZGÜR FİLİSTİN TURNESİ BAŞLADI

ABD basınında yer alan haberlere göre, Macklemore "Özgür Filistin Turnesi"nin ilk konserinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı sesini yükseltmeye devam edeceğini belirtti.

Sahnedeki performansının büyük bölümünde Filistin bayrağı taşıyan Macklemore, "Filistin halkıyla dayanışma içinde bu sahnede bulunmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Macklemore, İsrail'e yönelik eleştirileri ve Filistin'e destek açıklamaları dolayısıyla Sheeran'ın turnesinden çıkarıldığını hatırlatarak, "(Özgür Filistin) Bu iki kelime bazı insanlara o kadar tehditkar geliyor ki bununla yüzleşmek yerine kullananları susturmayı tercih ediyorlar." dedi.

Gazze'den gelen görüntülere de dikkati çeken Macklemore, "Enkaz altından çocuklarını çıkaran anne babaları, yok olan aileleri görüyoruz. Hayal gücümüzün ötesinde bir yıkım yaşanıyor." diye konuştu.

Konsere katılanlar da Filistin bayrakları, kefiyeler ve Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle hem Filistin halkına hem de ABD'li rapçiye destek verdi.

Dublin'deki 3Arena'da düzenlenen konserin biletleri dakikalar içinde tükenirken, konser boyunca "Özgür Filistin" sloganları atıldı.