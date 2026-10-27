Macklemore'dan "Özgür Filistin" turnesi! İlk durak İrlanda
Gazze’ye desteği nedeniyle Ed Sheeran’ın turnesinden çıkarılan ABD’li rapçi Macklemore, tüm gelirini Filistin savunucusu kuruluşlara bağışlayacağı "Özgür Filistin Turnesi"nin ilk konserini İrlanda’nın başkenti Dublin’de kapalı gişe gerçekleştirdi. Mark Ruffalo ve Liam Cunningham gibi dünyaca ünlü isimlerin de destek verdiği gecede Macklemore, enkaz altındaki çocuklara dikkat çekerek dayanışma çağrısında bulundu.
Filistin'e verdiği destek beyanları nedeniyle İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turne kadrosundan çıkarılan ABD'li rap sanatçısı Macklemore, gelirini Filistin savunucusu sivil toplum kuruluşlarına aktaracağı "Özgür Filistin Turnesi"nin startını İrlanda'da verdi.
ÖZGÜR FİLİSTİN TURNESİ BAŞLADI
ABD basınında yer alan haberlere göre, Macklemore "Özgür Filistin Turnesi"nin ilk konserinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı sesini yükseltmeye devam edeceğini belirtti.
Sahnedeki performansının büyük bölümünde Filistin bayrağı taşıyan Macklemore, "Filistin halkıyla dayanışma içinde bu sahnede bulunmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.
Macklemore, İsrail'e yönelik eleştirileri ve Filistin'e destek açıklamaları dolayısıyla Sheeran'ın turnesinden çıkarıldığını hatırlatarak, "(Özgür Filistin) Bu iki kelime bazı insanlara o kadar tehditkar geliyor ki bununla yüzleşmek yerine kullananları susturmayı tercih ediyorlar." dedi.
Gazze'den gelen görüntülere de dikkati çeken Macklemore, "Enkaz altından çocuklarını çıkaran anne babaları, yok olan aileleri görüyoruz. Hayal gücümüzün ötesinde bir yıkım yaşanıyor." diye konuştu.
Konsere katılanlar da Filistin bayrakları, kefiyeler ve Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle hem Filistin halkına hem de ABD'li rapçiye destek verdi.
Dublin'deki 3Arena'da düzenlenen konserin biletleri dakikalar içinde tükenirken, konser boyunca "Özgür Filistin" sloganları atıldı.
DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK
ABD'de süper kahraman filmlerinde canlandırdığı "Hulk" rolüyle tanınan oyuncu Mark Ruffalo, Macklemore'un Dublin'deki konserine sürpriz bir video mesajla katılarak Filistin'e destek mesajları verdi.
Ruffalo mesajında, "Eşitlik olmadan barış olmayacak. Sizlere sevgilerimi gönderiyorum. Haklı mücadelenize devam edin." ifadelerini kullandı.
İrlandalı aktör Liam Cunningham da konserin açılışında yaptığı konuşmada, "Bu akşam burada eğlenmek, Gazze'de yaşananları unutmak anlamına gelmiyor. Aksine Filistinlilerin korumak için büyük mücadele verdiği insanlığı ve yaşamı kutlamak anlamına geliyor." dedi.
FİLİSTİN'İ DESTEKLEMEYİ BIRAKMADI
Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023'ten bu yana Filistin'e desteğini birçok kez kamuoyu önünde dile getirmişti.
Macklemore, Gazze'ye destek amacıyla Filistinli sanatçılarla hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının gelirlerini İsrail'in asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.
Filistin'e desteği dolayısıyla Macklemore, Sheeran'ın ABD turnesindeki konser programından çıkarılmış, kararın arkasında ise ABD'li milyarder Robert Kraft'ın olduğu ortaya çıkmıştı.
İsrail yanlısı çeşitli kuruluşlara finansal destek sağlayan Kraft, sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına karşı çıktığını belirterek, şarkıcının son dönemdeki performanslarında "antisemitik söylemlerde" bulunduğunu öne sürmüştü.