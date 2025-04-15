Macaristan’dan LGBTQ sapkınlığına darbe: Anayasa değişti

Macaristan'dan LGBTQ sapkınlığına darbe geldi. Budapeşte LGBTQ haklarını kısıtlamak ve bazı çifte vatandaşlıkları askıya almak için anayasal değişiklikleri Meclis'ten geçirdi.

Macaristan'dan LGBT sapkınlığına darbe, Reuters

MACARİSTAN'DAN SAPKINLARA DARBE

Macaristan Parlamentosu'nda 14 Nisan'da yapılan oylamada LGBTQ sapkınlarının kamusal alanda toplanmalarını yasaklamaya ve hükümetin bazı çifte vatandaşların vatandaşlıklarını geçici olarak askıya almasına imkan tanıyan değişiklikleri kabul etti.

Macaristan'dan LGBT sapkınlığına darbe, Reuters

YALNICA İKİ CİNSİYET VAR: KADIN VE ERKEK

Macaristan çocukları sapkınlardan korumak için harekete geçti. Pazartesi günü kabul edilen anayasa değişiklikleri yalnızca iki cinsiyet olduğunu, bunların da erkek ve kadın olduğunu belirtiyor.

Anayasada yapılan bir diğer değişiklikle, Avrupa Birliği dışında başka bir vatandaşlığa sahip olan ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturabilecek Macarların vatandaşlıklarının askıya alınmasına olanak sağlanıyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AFP

ORBAN "ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ KORUYORUZ" DEDİ

Değişiklikler geçen ay kabul edilen mevzuatı yansıtıyor. Anayasa değişiklikleri, Orban'ın Fidesz Partisi'nin 199 sandalyeden 135'ini elinde tuttuğu parlamentoda büyük bir destekle kabul edildi.

Orban, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda "Çocukların gelişimini koruyoruz, bir kişinin erkek ya da kadın olarak doğduğunu teyit ediyoruz ve... yabancı müdahalelere karşı kararlılıkla duruyoruz" ifadelerini kullandı.