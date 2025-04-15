SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Macaristan’dan LGBTQ sapkınlığına darbe: Anayasa değişti

Macaristan LGBTQ sapkınlığına karşı peş peşe adımlar atıyor. Macaristan Parlamentosu’nda yapılan oylamada LGBTQ sapkınlarının kamusal alanda toplanmalarını yasaklamaya ve hükümetin bazı çifte vatandaşların vatandaşlıklarını geçici olarak askıya almasına imkan tanıyan değişiklikleri kabul edildi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Çocukların gelişimini koruyoruz, bir kişinin erkek ya da kadın olarak doğduğunu teyit ediyoruz ve... yabancı müdahalelere karşı kararlılıkla duruyoruz" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 13:12 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 13:24
Macaristan’dan LGBTQ sapkınlığına darbe: Anayasa değişti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Macaristan'dan LGBTQ sapkınlığına darbe geldi. Budapeşte LGBTQ haklarını kısıtlamak ve bazı çifte vatandaşlıkları askıya almak için anayasal değişiklikleri Meclis'ten geçirdi.

Macaristan'dan LGBT sapkınlığına darbe, ReutersMacaristan'dan LGBT sapkınlığına darbe, Reuters

MACARİSTAN'DAN SAPKINLARA DARBE

Macaristan Parlamentosu'nda 14 Nisan'da yapılan oylamada LGBTQ sapkınlarının kamusal alanda toplanmalarını yasaklamaya ve hükümetin bazı çifte vatandaşların vatandaşlıklarını geçici olarak askıya almasına imkan tanıyan değişiklikleri kabul etti.

Macaristan'dan LGBT sapkınlığına darbe, ReutersMacaristan'dan LGBT sapkınlığına darbe, Reuters

YALNICA İKİ CİNSİYET VAR: KADIN VE ERKEK

Macaristan çocukları sapkınlardan korumak için harekete geçti. Pazartesi günü kabul edilen anayasa değişiklikleri yalnızca iki cinsiyet olduğunu, bunların da erkek ve kadın olduğunu belirtiyor.

Anayasada yapılan bir diğer değişiklikle, Avrupa Birliği dışında başka bir vatandaşlığa sahip olan ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturabilecek Macarların vatandaşlıklarının askıya alınmasına olanak sağlanıyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AFPMacaristan Başbakanı Viktor Orban, AFP

ORBAN "ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ KORUYORUZ" DEDİ

Değişiklikler geçen ay kabul edilen mevzuatı yansıtıyor. Anayasa değişiklikleri, Orban'ın Fidesz Partisi'nin 199 sandalyeden 135'ini elinde tuttuğu parlamentoda büyük bir destekle kabul edildi.

Orban, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda "Çocukların gelişimini koruyoruz, bir kişinin erkek ya da kadın olarak doğduğunu teyit ediyoruz ve... yabancı müdahalelere karşı kararlılıkla duruyoruz" ifadelerini kullandı.

CIAin kara kutusu USAID lağvedildi! Türkiyedeki 5. kol aparatları ve LGBT sapkınlarının para kapısı kesildi: Belge belge fondaş listesiCIAin kara kutusu USAID lağvedildi! Türkiyedeki 5. kol aparatları ve LGBT sapkınlarının para kapısı kesildi: Belge belge fondaş listesi
CIA'in kara kutusu USAID lağvedildi! Türkiye'deki 5. kol aparatları ve LGBT sapkınlarının para kapısı kesildi: Belge belge "fondaş" listesi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Fidan Gül’e ihaleye fesat gözaltısı! Aynı evden Bilgehan Murat Miniç de çıktı: Beylikdüzü’nden Beykoz’a aşk ve yolsuzluk sarmalı
Adem Soytekin, Deniz İstanbul Projesi’ne nasıl çöktü? Ekrem İmamoğlu’nun tehdidi kayda girdi: O projeyi yaptırmam!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat yarın Şam’a gidecek! Türkiye ile Suriye arasında yeni yol haritası masada
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! İşte masadaki konular! Enflasyon, terörle mücadele, 2025 öğretmen atama...
CHP’li Eyüpsultan Belediyesi’nde ikramiyeler yatırılmadı! Personele mesaj: Tarih yok belirsizlik var
Uluslararası suç çetelerine Orkinos-Bulut operasyonu: 234 üst düzey isim gözaltında!
İsrail’de Katar doğal gazı paniği! Türkiye ve Suriye’nin planı Tel Aviv’in Hayfa hayalini suya düşürdü
Fenerbahçe’ye 30 milyon euroluk golcü!
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Murat Ongun ’ilişkim yok’ demişti! Kasalarla Sırbistan’da ne yaptı?
Fenerbahçe-Rangers maçına gelen İskoç taraftarın kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! 35 metre sürüklenmiş
Japonya’dan Google tekelciliğine darbe! Faaliyeti durduruldu
Esra Erol’da ağızları açık bırakan olay! Damadıyla kaçan kaynanadan pes dedirten savunma! Görüntüler mide bulandırdı
Trump’ın sağlık testinde şoke eden sonuç! Başkanlık için muayene oldu son durumu şaşırttı
Böylesi gelmedi! Galatasaray’dan dev transfer
Meteoroloji’den zirai don, kar ve fırtına alarmı! 27 il için sarı kodlu hava durumu uyarısı verildi: Ankara, Bolu...
Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?
Protesto değil provokasyon: Lise eylemlerinin arkasından terör örgütleri THKP-C / DHKP-C çıktı!
Bakan Tekin’den öğretmenler açığa alındı yalanına sert tepki! CHP’li Özel neden FETÖ okulu açan İmamoğlu’nun peşinden gidiyor?
Kadın doğum merkezinde korkunç ticaret! Hastaların yumurtalarını ABD’ye sattılar! Soruşturma başlatıldı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarı tahrip edilmişti! 67 yaşındaki şüpheliye gözaltı | İlk ifadesi ortaya çıktı: Sinirlendim saldırdım