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Lübnan’dan ABD’ye ateşkes cevabı! Anlaşma yapılacak mı?

ABD’nin İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes için hazırladığı anlaşma taslağına Lübnan’dan cevap geldi. Lübnan Meclisi Milletvekili Kasım Haşim “Lübnan'ın ateşkes önerisine vereceği cevap en geç pazartesi veya salı günü hazır olacak ve özellikle İsrail'in hareket özgürlüğü ve denetleme komitesiyle ilgili olanlar başta olmak üzere bir dizi maddeye ilişkin çeşitli gözlemler içerecek." dedi.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 14:16 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 14:16
Lübnan’dan ABD’ye ateşkes cevabı! Anlaşma yapılacak mı?

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Lübnan'dan ABD'ye ateşkes cevabı geldi. Lübnan Meclisi Milletvekili Kasım Haşim ABD'nin İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla hazırladığı anlaşma taslağına ilişkin yanıtın en geç pazartesi veya salı günü verileceğini belirtti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin Hureyk Mahallesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıların ardından bölgeyi toz ve dumanlar kaplarken çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü aktarıldı, AAİsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin Hureyk Mahallesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıların ardından bölgeyi toz ve dumanlar kaplarken çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü aktarıldı, AA

LÜBNAN'DAN ABD'YE ATEŞKES CEVABI

ABD'nin İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla hazırladığı anlaşma taslağı hakkında konuşan Haşim "Lübnan'ın ateşkes önerisine vereceği cevap en geç pazartesi veya salı günü hazır olacak ve özellikle İsrail'in hareket özgürlüğü ve denetleme komitesiyle ilgili olanlar başta olmak üzere bir dizi maddeye ilişkin çeşitli gözlemler içerecek." dedi.

Ateşkesin İsrail'in vereceği cevaba bağlı olacağını dile getiren Haşim, Lübnan hükümetinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı konusundaki hassasiyetine dikkati çekerek ateşkes anlaşmasının söz konusu kararla başlaması ve ona uyulması gerektiğini kaydetti.

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"İSRAİL ŞARTLARINI DAYATMAK İSTİYOR"

Haşim, İsrail'in şartlarını dayatmak ve Lübnan'ı taviz vermeye zorlamak istediğini belirterek Lübnan Meclis Başkan Nebih Berri'nin ülkenin egemenliğini korumak için dosyayla hassas bir şekilde ilgilendiğini ve "temkinli" bir yaklaşım sergilediğini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Ocak 2025'te gidecek bir ABD yönetimine böyle bir fırsatı sunmayıp işi ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump göreve başlayana kadar askıda tutabileceğini ifade eden Haşim, İran lideri Ali Hamaney'in Başdanışmanı ve Lübnan Özel Temsilcisi Ali Laricani'nin dün gerçekleştirdiği Beyrut ziyaretinin ateşkes taslağıyla bir bağlantısı olmadığını savundu.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın, 14 Kasım'da Lübnan Meclis Başkanı Berri'ye, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağı teslim ettiği öne sürülmüştü.

Lübnan Meclis Başkanı Berri, dün, ABD'nin İsrail ordusu ile Hizbullah'ın karşılıklı çatışmalarını sürdürdüğü Lübnan'da ateşkese ilişkin önerisini aldığını ve bu konudaki tartışmaların sürdüğünü duyurmuştu.

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