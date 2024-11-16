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İsrail 407 gündür Gazze’ye saldırıyor! 43 bin 799 kişi şehit oldu

İsrail Gazze’de 407 gündür soykırım yapıyor. İsrail’in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde yaptığı "3 katliamda" 35 kişinin hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 43 bin 799'a yükseldi.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 13:55 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 13:55
İsrail 407 gündür Gazze’ye saldırıyor! 43 bin 799 kişi şehit oldu

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İsrail Gazze'de saldırılara devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 43 bin 799'a yükseldi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'dan Gazze kentine göç eden Said Ganem ve 10 kişilik ailesi, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Barınacak yer bulamayan aile, yıkılmış bir evde yaşamaya başladı, AAİsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'dan Gazze kentine göç eden Said Ganem ve 10 kişilik ailesi, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Barınacak yer bulamayan aile, yıkılmış bir evde yaşamaya başladı, AA

İSRAİL 407 GÜNDÜR GAZZE'YE SALDIRIYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 407 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

24 SAATTE 35 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 35 kişinin hayatını kaybettiği, 111 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'dan Gazze kentine göç eden Said Ganem ve 10 kişilik ailesi, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Barınacak yer bulamayan aile, yıkılmış bir evde yaşamaya başladı, AAİsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'dan Gazze kentine göç eden Said Ganem ve 10 kişilik ailesi, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Barınacak yer bulamayan aile, yıkılmış bir evde yaşamaya başladı, AA

43 BİN 799 KİŞİ ŞEHİT

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 799'a, yaralı sayısının da 103 bin 601'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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