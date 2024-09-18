Lübnan’daki Amerikan Hastanesi’nde şüpheli cihaz! Askerler patlattı

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.
ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Lübnan genelinde, telsizlerin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Hizbullahı dünkü patlamalardan İsrail'i sorumlu tutmuş ve karşılık verme tehdidinde bulunmuştu. Tel Aviv yönetimiyse saldırılara ilişkin sessizliğini koruyor.