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Lübnan'daki Amerikan Hastanesi'nde şüpheli cihaz! Askerler patlattı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıların ardından Lübnan askerleri, bugün telsizlerde yaşanan patlamanın ardından yaralıların getirildiği başkent Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi otoparkında patlayıcı düzenekle tuzaklandığından şüphelendikleri bir cihazı bir çukurda kontrollü biçimde patlattı.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 20:55 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 20:55
Lübnan’daki Amerikan Hastanesi’nde şüpheli cihaz! Askerler patlattı

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Lübnan askerleri, bugün telsizlerde yaşanan patlamanın ardından yaralıların getirildiği başkent Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi otoparkında patlayıcı düzenekle tuzaklandığından şüphelendikleri bir cihazı bir çukurda kontrollü biçimde patlattı.

AMERİKAN HASTANESİNDE ELE GEÇİRİLDİ
Başkentteki Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi'ne bugün telsizlerin patlaması sonucu yaralanan çok sayıda yaralı getirildi. Lübnan askerleri, hastanenin otoparkında asfalta açılmış bir çukurda patlayıcı düzenekle tuzaklandığından şüphelendikleri bir cihazı kontrollü biçimde patlattı.

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında dün yaşanan eş zamanlı patlamaların ardından bugün de telsizlerde patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Lübnan genelinde, telsizlerin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Hizbullahı dünkü patlamalardan İsrail'i sorumlu tutmuş ve karşılık verme tehdidinde bulunmuştu. Tel Aviv yönetimiyse saldırılara ilişkin sessizliğini koruyor.

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