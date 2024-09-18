Lübnan’daki Amerikan Hastanesi’nde şüpheli cihaz! Askerler patlattı

Lübnan askerleri, bugün telsizlerde yaşanan patlamanın ardından yaralıların getirildiği başkent Beyrut 'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi otoparkında patlayıcı düzenekle tuzaklandığından şüphelendikleri bir cihazı bir çukurda kontrollü biçimde patlattı.

AMERİKAN HASTANESİNDE ELE GEÇİRİLDİ

Başkentteki Beyrut Amerikan Üniversitesi Hastanesi'ne bugün telsizlerin patlaması sonucu yaralanan çok sayıda yaralı getirildi. Lübnan askerleri, hastanenin otoparkında asfalta açılmış bir çukurda patlayıcı düzenekle tuzaklandığından şüphelendikleri bir cihazı kontrollü biçimde patlattı.