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İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan savaşta yeni aşama açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan genelinde 24 saatte elektronik cihazlarda yaşanan ikinci patlamanın ardından ülkesinin "odağının Lübnan cephesine kaydığını, savaşta yeni bir aşamanın başladığını" söyledi.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 20:28 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 20:28
İsrail Savunma Bakanı Gallant’tan savaşta yeni aşama açıklaması

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan genelinde 24 saatte elektronik cihazlarda yaşanan ikinci patlamanın ardından ülkesinin "odağının Lübnan cephesine kaydığını, savaşta yeni bir aşamanın başladığını" söyledi.

KAYNAKLARIMIZI VE ENERJİMİZİ KUZEYE HAREKET ETTİRİYORUZ
İsrail basınındaki haberlere göre Gallant, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında bir hava üssüne yaptığı ziyarette "Ağırlık merkezi kuzeye kayıyor. Güçlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye hareket ettiriyoruz." dedi.

Gallant, "Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum. Uyum sağlamalıyız. Zaman içinde tutarlılık göstermeliyiz. Bu savaş büyük cesaret, azim ve ısrar gerektiriyor." diye konuştu.

İsrail'in kuzeydeki saldırısının amacının tahliye edilen İsrail vatandaşlarının evlerine güven içinde dönmesi olduğunu savunan Gallant, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri unutmadıklarını savundu.

Lübnan genelinde son 24 saatte önce çağrı cihazları bugün de telsizlerde patlamalar meydana geldi. Lübnanlı yetkililer, patlamalardan İsrail'i sorumlu tutarken Tel Aviv yönetimi ise konuya dair sessizliğini koruyor.

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