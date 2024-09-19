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4 Hizbullah üyesi daha İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti

Lübnan'da telsizlerin patlatılmasının ardından Hizbullah, 4 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan genelindeki telsiz patlamalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, yaralı sayısının 450'yi aştığı bildirilmişti.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 01:37 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 01:37
4 Hizbullah üyesi daha İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetti

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Lübnan'da telsizlerin patlatılmasının ardından Hizbullah, 4 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah'tan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hafız Hüseyin Mulhim, Muhammed Hüseyin el-Arab, Fazl Abbas ve Ali Haseni Zuayter'in İsrail saldırılarında öldüğü kaydedildi.

Hizbullah, dün Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından yaptığı açıklamada, 12 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 461'e çıktı.

Hizbullah akşam üzeri yaptığı açıklamada 4 mensubunun daha öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan genelindeki telsiz patlamalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, yaralı sayısının 450'yi aştığı bildirilmişti.

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