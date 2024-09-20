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Hamas, Filistinlinin cesedini çatıdan atan katil İsrail askerlerine sert tepki gösterdi

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria’da katil İsrail askerlerinin öldürdükleri bir Filistinlinin cesedini bir evin çatısından atmasını sert bir şekilde eleştirdi. Yaptığı açıklamada, bu olayı İsrail’in uluslararası toplumun sessizliği ve ABD’nin siyasi ve askeri koruması altında gerçekleştirdiği “suçlar zincirinin bir halkası” olarak nitelendirdi.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 01:41 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 01:41
Hamas, Filistinlinin cesedini çatıdan atan katil İsrail askerlerine sert tepki gösterdi

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Hamas, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdükleri Filistinlinin cesedini bir evin çatısından aşağıya atmasını sert bir dille tepki gösterdi. İsrail'in uluslararası toplumun sessizliği ve ABD'nin siyasi ve askeri koruması altında gerçekleştirdiği "suçlar zincirinin bir halkası" olarak değerlendirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Şehit naaşlarını çatılardan atarak gerçekleştirdiği vahşi görüntüler, işgal ordusunun, uluslararası toplumun sessizliği ve ABD'nin siyasi ve askeri koruması altında, bir yıldır Gazze'de halkımıza yönelik katliam ve soykırım uygulayan barbarlığını ve vahşetini bir kez daha teyit etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, öldürülen Filistinlilerin cenazelerine yapılan çirkin muamelenin kınanması gereken bir suç olduğu vurgulanarak, uluslararası tüm kurum ve kuruluşlara bu muameleyi kınama çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'da işlediği "bu korkunç suçların" uluslararası ve tüm insani hukuk ve örflere aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu, faşist işgal devletinin halkımıza ve bölge halklarına karşı katliam ve suç işlemek için bir bahaneye ihtiyacı olmadığını göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiya beldesine dün düzenlediği baskın öldürülen bir Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attığı anların görüntüsü ortaya çıkmıştı.

Soykırımcı İsrail, şehit olan Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attıSoykırımcı İsrail, şehit olan Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attı

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