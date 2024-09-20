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Foreign Affairs’ten Washington’a misilleme baskısı! ABD askerleri hedef olacak deyip itiraf ettiler

Orta Doğu’da topyekün savaşın fitili ateşlenip Asya Pasifik’te de ABD-Çin krizi tırmanırken ABD derin devletinin dergisi olarak bilinen Foreign Affairs resmen ABD’yi hedef aldı. Washington’ın caydırıcılığının tükendiğini belirten Foreign Affairs, “ABD askerleri her an hedef olabilir” dedi ve Beyaz Saray’a misilleme baskısı yaptı.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 16:28 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 16:28
Foreign Affairs’ten Washington’a misilleme baskısı! ABD askerleri hedef olacak deyip itiraf ettiler

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Orta Doğu'da topyekün savaş sesleri yükselirken Asya Pasifik'te ise kriz her geçen gün tırmanıyor. Gazze'den Lübnan'a sıçrayan çatışmalar gerilimi artırırken ABD derin devletinin dergisi olarak bilinen Foreign Affairs'ten ABD'yi hedef alan bir analiz geldi.

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ABD DERİN DEVLETİNDEN ACZİYET İTİRAFI

Foreign Affairs, ABD ve müttefiklerinin caydırma krizi ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Derin devletin dergisinin analizi ABD'nin adeta acziyet içinde bulunduğunu vurguluyor.

"ABD ASKERLERİ DE HEDEF OLACAK"

"Çin, Güney Çin Denizi'ndeki Filipin gemilerini tehdit ediyor ve muhtemelen ordusunu Tayvan'ı işgal etmeye hazırlıyor. Rusya, Ukrayna'daki savaştan vazgeçme belirtisi göstermiyor. Orta Doğu'da İran, Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastı nedeniyle İsrail'e misilleme tehdidinde bulunuyor, Hizbullah İsrail'e yönelik roket saldırılarını artırıyor ve Husiler Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırmaya ve onları batırmaya devam ediyor." ifadelerini kullanan Foreign Affairs, ABD askerlerinin de artık hedef olabileceğini belirtti.

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WASHINGTON'A MİSİLLEME BASKISI

Washington'ın bölgedeki caydırıcılığı azaltmak için misilleme konusunda ciddi olduğunu göstermesi gerektiğini belirten Foreign Affairs, "Hizbullah ve Husilere odaklanmak yeterli olmayacak" dedi.

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İRAN'I HEDEF GÖSTERDİLER

ABD'nin İran'ın peşine düşmesi gerektiğini belirten Foreign Affairs, şu ifadeleri kullandı:

ABD güçleri, Amerikan askeri ve sivil personeline zarar veren İran füze saldırılarına yanıt olarak misilleme yapmalı. Washington, Tahran'a Kızıldeniz'den geçen ABD gemilerine veya diğer gemilere verilen hasarın İran varlıklarına veya topraklarına misillemeyle karşılık bulacağı sinyalini vermeli. ABD ordusu ayrıca varlıklarını, İran'ın Nisan ayında İsrail'e bir dizi insansız hava aracı ve füze ateşlediğinde yaptığı gibi, İran hava saldırılarını engellemeye devam etmesini sağlayacak şekilde konumlandırmalıdır.
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