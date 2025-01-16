Los Angeles’te yangın felaketi: İçme suyuna kimyasallar karıştı

ABD'nin Los Angeles kentini küle çeviren yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. 12 bin bina hasar görürken bölgeden 150 bin kişi tahliye edildi. Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyarı bulabileceği bildirildi. Purdue Üniversitesi'nden Andrew Whelton, yangınların şehirlerde olmasının altyapının "ağır" hasar görmesine yol açtığını belirtti. Sistemlerin zarar görmesi halinde "kül, duman, kurum, diğer kalıntılar ve gazların" su şebekelerine girebileceğini kaydetti. Sentetiklerin yandıktan sonra özellikle "zehirli" olabileceğine dikkati çekti.

ÇOK "CAR"İP

Yangında mucizeler de geldi. Malibu sahilindeki bir evin de ayakta kalması, görenleri şaşırttı. 1977 model minibüsün de küle dönmüş bölgede sapasağlam çıkması dikkatlerden kaçmadı. Çok şaşıran aracın sahibi Preston Martin, "Bu minibüste büyülü bir şey var" ifadesini kullandı.