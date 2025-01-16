Ateşkes kararı sonrası İsrail Gazze’ye saldırdı: En az 23 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, pazar günü yürürlüğe girecek ateşkesin duyurulması sonrasında, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarında en az 23 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun Gazze'deki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde, Mühendisler Sendikası yakınındaki evlere düzenlediği saldırıda, 18 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybeden ve yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar, Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurmuştu. (AA)

Kentin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde bulunan Nebih ailesinin evine yapılan saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de El-Liham ailesinin evine düzenlenen saldırıda 2 Filistinli öldü.

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybeden ve yaralıların olduğu bildirildi. Yaralılar, Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurmuştu (AA)

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurmuştu.

Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırılarının ardından geldi.