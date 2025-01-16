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15 ay direniş: Dünya basınında manşet manşet Gazze’de ateşkes! Gazze’de ve Tel Aviv’de kutlama

Gazze’de 15 aylık direnişin ardından ateşkes sağlandı. Ateşkes anlaşması Gazze ve Tel Aviv sokaklarında kutlanırken dünya basınına da damga vurdu. ABD basını ateşkesi Trump’ın duyurduğunu ve Biden’ın da hak iddia ettiğini belirtti. İşte, dünya basınında manşet manşet Gazze’nin zaferi…

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 09:55 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 09:55
15 ay direniş: Dünya basınında manşet manşet Gazze’de ateşkes! Gazze’de ve Tel Aviv’de kutlama

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Gazze'de 15 aylık direnişin ardından ateşkes görüşmeleri sonuçlandı. ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Ateşkes Gazze ve Suriye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında sokaklarda kutlanırken dünya basınına da damga vurdu.

    DÜNYANIN GÜNDEMİ ATEŞKES

    The Washington Post, "Bir yıldan fazla süren titiz müzakerelerin ardından İsrail ve Hamas çarşamba günü Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaşmaya vardılar. Anlaşmanın uygulanması halinde yaklaşık üç düzine İsrailli rehine aileleriyle bir araya gelecek ve aylardır süren şiddetten kurtulan aç ve yerinden edilmiş Filistinliler rahatlayacak." dedi.

    The Washington PostThe Washington Post

    15 AYLIK DİRENİŞ

    Londra merkezli Middle East Eye, anlaşmanın Filistinli ve İsrailli esirlerin takas edileceği, İsrail'in Gazze'ye yönelik 15 aylık savaşını sona erdirme yolunu belirlediğini belirtti ve ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ateşkes başarısını hemen sahiplendiğine dikkat çekti.

    Middle East EyeMiddle East Eye

    "ONLARI EVE GÖTÜR"

    İngiliz The Sun, ateşkes haberini manşete "Onları eve götür" başlığı ile taşıdı ve İsrailli esirlerin Tel Aviv'e döneceğine dikkat çekti.

    The SunThe Sun

    GAZZE'DE VE TEL AVİV'DE KUTLAMA

    İsrail gazetesi The Jerusalem Post, ateşkes haberinin hem Gazze'de hem de Tel Aviv'de sevinçle karşılandığına dikkat çekti.

    The Jerusalem PostThe Jerusalem Post

    NEW YORK TIMES: BIDEN DA HAK İDDİA ETTİ

    Ateşkesi adaylık sürecinde Gazze'de savaşı bitirmeyi vadeden Trump duyurdu. Trump'ın ardından Beyaz Saray'da son günlerini geçiren Joe Biden da ateşkes üzerinde hak iddia etti. New York Times, Gazze'de ateşkes haberinde hem Trump'ın hem de Biden'ın ateşkes üzerinde hak iddia ettiğine dikkat çekti.

    The New York TimesThe New York Times

    8 AY ÖNCE DE TASLAK SUNULMUŞTU

    The Wall Street Journal, İsrail ve Hamas'ın bir yıllık sonuçsuz müzakerelerin ardından çarşamba günü nihayet anlaştığı ateşkes anlaşmasının genel şartlarının sekiz ay önce her iki tarafa da sunulanlardan büyük ölçüde farklı olmadığına dikkat çekti.

    The Wall Street Journal, İsrail ve Hamas'ın bir yıllık sonuçsuz müzakerelerin ardından çarşamba günü nihayet anlaştığı ateşkes anlaşmasının genel şartlarının sekiz ay önce her iki tarafa da sunulanlardan büyük ölçüde farklı olmadığına dikkat çekti.The Wall Street Journal, İsrail ve Hamas'ın bir yıllık sonuçsuz müzakerelerin ardından çarşamba günü nihayet anlaştığı ateşkes anlaşmasının genel şartlarının sekiz ay önce her iki tarafa da sunulanlardan büyük ölçüde farklı olmadığına dikkat çekti.

    BILD: GAZZE SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

    Alman Bild, Gazze'de anlaşmanın resmi olarak onaylanmasından önce on binlerce kişinin tezahürat yaparak sokaklara döküldüğünü belirtti.

    BildBild

    İSRAİL SALDIRILARA DEVAM EDİYOR

    Fransız gazetesi France 24, ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından İsrail'in Gazze'de saldırılara devam ettiğine dikkat çekti.

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