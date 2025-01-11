SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Los Angeles'taki yangın felaketinde süper güç ABD bir kova su bulamadı!

Uzaya çıkan, dünyaya teknoloji satan ve süper güç olduğunu savunan Amerika, Los Angeles’taki yangını bir türlü söndüremedi. Turbo Turabi de evini kaybetti. Zarar, 50 milyar doları geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025
Los Angeles’taki yangın felaketinde süper güç ABD bir kova su bulamadı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    ABD'nin en lüks evlerinin ve en ünlülerinin oturduğu Kaliforniya Malibu kıyı şerindeki yangın perşembe günü bir kundakçının işe koyulmasıyla başladı.

    Evleri sarana kadar kimse önemsemedi. İtfaiye söndürme işlemlerinde yangın musluklarının kuruduğunu bildirdi. Çünkü su pompaları çalışmıyordu. Ve çünkü elektrik şirketi elektrikleri kesmişti. Ayrıca itfaiyenin bütçesi de geçen yıldan bu yana 17 milyon dolar azaltılmıştı. 10 kişi öldü. Yangın sürüyor. 10 bin ev yandı.6- 50 milyar dolar hasar var sigorta şirketleri para ödemeyeceğini açıkladı.

    Dünyanın en ünlü aktörleri ve Hollywood yıldızları evlerini kaybetti. Yağmalar başladı. 20 kişi tutuklandı. Malibu'da akşam altıdan sabah altıya sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak daha da genişletildi. Ulusal muhafızlar Los Angeles'a getirildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    ALEV MAKİNESİYLE YAKALANDI!
    Los Angeles'taki Kenneth Yangını ile bağlantısı olduğu iddia edilen evsiz adam bölge sakinlerinin kovalamacası sonucunda "alev makinesi" ile yakalandı.

    TURABİ DE YANDI
    Survivor Turabi'nin de evi ve arabası yandı. Turabi Çamkıran, sosyal medyadaki paylaşımda "Evim arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka bir şeyim kalmadı. Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer. Yabancılık çekmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

    Los Angeles kıyameti yaşıyor! 10 kişi öldü: Gece bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiLos Angeles kıyameti yaşıyor! 10 kişi öldü: Gece bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! 10 kişi öldü: Gece bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! Aşı teknolojinde kritik gelişme: Artık kendimiz üreteceğiz
    Emekli maaşında 26 formülü: İlk ipucu e-devlet’e yüklendi! Taban aylık nasıl hesaplanacak?
    Başkan Erdoğan-Meloni görüşmesi sonrası İtalya’dan ilk adım: Suriye’ye yaptırımlar kaldırılsın
    Sinema ve dizi sektörünün tekeli Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya’dan açıklama! İşte kurgu ilişkilerin perde arkası: Dışında kalana ekmek yok | Elinde kasetler mi var?
    Kandil’deki bölücü: Murat Karayılan Başkan Erdoğan’ı hedef aldı İmralı-DEM hattını sabotaja kalkıştı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aydın İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    ABD’den Suriye mesajı: Yabancı teröristler ülkeyi terk etmeli
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! 11 kişi öldü: Soruşturma çağrısı yapıldı1 5 yıldızlı oteller doldu taştı
    PKK/YPG’de Harekat korkusu! Elebaşı Mazlum Kobani hem ABD’ye hem Avrupa’ya yalvardı | The Guardian’dan skandal
    Hem vakitten hem nakitten tasarruf! Başkan Erdoğan’dan Aydın-Denizli Otoyolu’nun açılışında önemli açıklamalar
    Galatasaray’dan dünya devine çalım! Transferde sona doğru
    CHP’de kırmızı kart kaosu! Ortalık fena karıştı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    6 milyon memur ve emekliye zam farkı! Kimlere, ne ödenecek? İşte maaşa göre fark tablosu
    Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı!