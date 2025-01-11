Los Angeles’taki yangın felaketinde süper güç ABD bir kova su bulamadı!

ABD'nin en lüks evlerinin ve en ünlülerinin oturduğu Kaliforniya Malibu kıyı şerindeki yangın perşembe günü bir kundakçının işe koyulmasıyla başladı.

Evleri sarana kadar kimse önemsemedi. İtfaiye söndürme işlemlerinde yangın musluklarının kuruduğunu bildirdi. Çünkü su pompaları çalışmıyordu. Ve çünkü elektrik şirketi elektrikleri kesmişti. Ayrıca itfaiyenin bütçesi de geçen yıldan bu yana 17 milyon dolar azaltılmıştı. 10 kişi öldü. Yangın sürüyor. 10 bin ev yandı.6- 50 milyar dolar hasar var sigorta şirketleri para ödemeyeceğini açıkladı.

Dünyanın en ünlü aktörleri ve Hollywood yıldızları evlerini kaybetti. Yağmalar başladı. 20 kişi tutuklandı. Malibu'da akşam altıdan sabah altıya sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak daha da genişletildi. Ulusal muhafızlar Los Angeles'a getirildi. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ALEV MAKİNESİYLE YAKALANDI!

Los Angeles'taki Kenneth Yangını ile bağlantısı olduğu iddia edilen evsiz adam bölge sakinlerinin kovalamacası sonucunda "alev makinesi" ile yakalandı.



TURABİ DE YANDI

Survivor Turabi'nin de evi ve arabası yandı. Turabi Çamkıran, sosyal medyadaki paylaşımda "Evim arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka bir şeyim kalmadı. Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer. Yabancılık çekmeyeceğim" ifadelerini kullandı.