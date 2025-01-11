Los Angeles kıyameti yaşıyor! 11 kişi öldü: Soruşturma çağrısı yapıldı! 5 yıldızlı oteller doldu taştı

5 YILDIZLI OTELLER DOLDU

Los Angeles'ın dört bir yanındaki beş yıldızlı otellerin hepsi dolu. Ünlülerin ve varlıklı insanların akın ettiği bu otellerin geceliğinin 1000 dolardan başladığı öğrenildi. Odalarda hiyerarşi olduğu da idida edildi. Los Angeles'ın en varlıklı insanlarını konuk eden otellerin bahçelerinde çok sayıda lüks araba olduğu görüldü. İnsani bir trajedinin yaşandığı anlarda güzel yemekler eşliğinde sosyalleşen ünü isimlerin davranışları eleştirildi.

Beverly Hills'in en tanınmış ünlü dermatologlarından biri kadınların zamanlarını akıllıca kullandıklarını, odalarına saklanarak dudaklarına işlem yaptırdıklarını ileri sürdü. Bu durum, yabancı haber kaynaklarında Titanic filmine benzetildi.