Los Angeles kıyameti yaşıyor! 11 kişi öldü: Soruşturma çağrısı yapıldı! 5 yıldızlı oteller doldu taştı

ABD'nin Kalifornia eyaletinin Los Angeles kentinde başlayan orman yangınları bölgeyi yakıp yıkmaya devam ediyor.
11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Los Angeles tarihinin en yıkıcı orman yangını olarak adlandırılan, evleri ve iş yerlerini tahrip eden yangında 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.
Los Angeles'ın dört bir yanındaki beş yıldızlı otellerin hepsi dolu. Ünlülerin ve varlıklı insanların akın ettiği bu otellerin geceliğinin 1000 dolardan başladığı öğrenildi. Odalarda hiyerarşi olduğu da idida edildi. Los Angeles'ın en varlıklı insanlarını konuk eden otellerin bahçelerinde çok sayıda lüks araba olduğu görüldü. İnsani bir trajedinin yaşandığı anlarda güzel yemekler eşliğinde sosyalleşen ünü isimlerin davranışları eleştirildi.
Beverly Hills'in en tanınmış ünlü dermatologlarından biri kadınların zamanlarını akıllıca kullandıklarını, odalarına saklanarak dudaklarına işlem yaptırdıklarını ileri sürdü. Bu durum, yabancı haber kaynaklarında Titanic filmine benzetildi.
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde çıkan yangınlardan etkilenen bazı bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, buna uymayanların gözaltına alınacağı bildirildi.
Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna ile diğer bölge yetkilileri, gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Luna, Los Angeles'taki yangından etkilenen Palisades ve Eaton bölgelerinde gece sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
"Bu bölgelerde bulunamazsınız. Bulunursanız gözaltına alınırsınız." diyen Luna, bu kararın tahliye edilen evleri korumak için uygulamaya konulduğunu kaydetti.
Luna, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin "kusurlu davranıştan" yargılanacağını, suçlu bulunmaları halinde ise 1000 dolar para ya da hapis cezasına çarptırılacağını belirtti.
Yaklaşık 153 bin kişiye yönelik tahliye emri verildiğini aktaran Luna, 58 bine yakın yapının da tehlike altında olduğunu söyledi.
YENİDEN İNŞA PLANLAMALARI BAŞLADI
Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass da Ulusal Muhafız Birliklerinin bölgede görevlendirildiğini anımsatarak, bölge polisinin tahliye edilen yerlerde güvenliği sağlamaya yönlendirildiğini vurguladı.
Kimsenin bu trajediden "faydalanmasına" izin verilmeyeceğinin altını çizen Bass, hızlı şekilde yeniden inşa için planlamanın başladığını bildirdi.
Bass, yeniden inşa sürecinde bürokratik engellerin kaldırılacağını kaydederek, "Sistemi sarsıp yeni stratejiler ve uygulamalarla hareket edeceğiz." ifadesini kullandı.
YAĞMALAMAYA YÖNELİK "SIFIR TOLERANSLA" HAREKET EDİLECEK
Los Angeles Polis Departmanı Yardımcı Emniyet Amiri Dominic Choi de yangından etkilenen bölgelerde toplam 210 polisin kanun ve nizamı muhafaza etmek için görevlendirildiğini belirtti.
Kamu güvenliğini sağlamak ve suç faaliyetlerini engellemek için polislerin bölgelerde devriye gezdiğini anlatan Choi, "Yağmalamaya yönelik sıfır toleransla hareket ediyoruz. Etkilenen bölgelerde yağmalama yapan ya da suç işleyenler, gözaltına alınacak ve yasalara göre yargılanacak." dedi.
DRON UÇURMAK YASAKLANDI
Los Angeles Bölge İtfaiye Amiri Anthony Maroney, dün yangın alanında "dron ihlali" tespit ettiklerini bildirdi.
Küçük bir dronun "Super Scooper yangın söndürme uçağının" kanadına çarptığını ve delik oluşturduğunu söyleyen Maroney, uçağın acilen tamire alındığını, pazartesi tekrar işlevsel hale gelmesinin beklendiğini dile getirdi.
Maroney, bu uçaklardan sadece iki adet bulunduğunu belirterek, "Yangın bölgesinde dron uçurmak sadece tehlikeli değil aynı zamanda yasa dışıdır." uyarısında bulundu.
Federal güçlerin dron uçuşlarını takibe alacağını aktaran Maroney, bu bölgelerde dron uçurulmasının tüm hava operasyonlarının askıya alınması anlamına geldiğini ifade etti.
Los Angeles Bölge Denetçisi Jeff Prang da şimdiye kadar yangınlardan en az 10 bin mülkün zarar gördüğünü tahmin ettiklerini, gelecek günlerde daha detaylı bilgi paylaşabileceklerini kaydetti.
Yetkililer, yangılardan Hurst'ün yüzde 37, Palisades'in yüzde 8, Kenneth'ın yüzde 35 ve Eaton'ın yüzde 3'ünün kontrol altına alınabildiğini bildird
A Haber yayınında konuşan gazeteci Adem Metan, yangının beş farklı noktada devam ettiğini belirtti. 150 binin üzerinde vatandaşın tahliye edildiğini söyleyen Metan, yangına müdahalenin karadan ve az da olsa havadan devam ettiğini belirtti.
Adli tıp görevlisinin yaptığı açıklamaya göre Los Angeles'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.Adli Tıp Kurumu, 9 Ocak saat 21.00 itibarıyla yangınla ilgili 10 ölüm bildirimi aldığını bildirdi.
Los Angeles İtfaiye Departmanı (LAFD) Şefi Kristin Crowley, kundaklama soruşturmacılarının Palisades Yangını’nın başlangıcını aktif olarak araştırıldığını belirtti. LAFD Şefi Crowley,16 kundaklama soruşturmacısı da dahil olmak üzere toplam 21 yetkilinin ve yangın hızlandırıcıyı koklamak üzere eğitilmiş bir köpeğin olay üzerinde çalıştığını açıkladı.
ABD Kuraklık İzleme Kurumu’nun perşembe günü yayınladığı yeni verilere göre, normalde yağışlı mevsim olması gereken dönemde yağış olmamasının etkisiyle Güney California’da kuraklığın daha da kötüleştiğini ve yangını kuraklığın daha da körüklediğini belirtti.
Yangınla ilgili bir şüphelinin gözaltında alındığı öğrenildi.
Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, Eaton bölgesindeki yangının yaklaşık 14 bin dönüm alana yayıldığını, şu ana kadar kontrol altına alınma oranının sıfır olduğunu söyledi. Marrone, "Şu ana kadar yangında 5 binden fazla yapının hasar gördüğünü veya tamamen kullanılamaz hale geldiğini teyit edebiliriz." dedi.
Yangınların çıkış nedeninin hala araştırıldığını belirten Marrone, kundaklama sonucu çıktığının anlaşılması durumunda bundan kaynaklanan ölümlerin cinayet olarak soruşturulacağını kaydetti.
Los Angeles İlçe Şerifi Robert Luna, Palisades ve Eaton ile etrafındaki belirli bölgelerde, bugün yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını ifade etti.
Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Palisades Yangını’nda bazı sokaklardaki yangın musluklarının suyunun bittiği yönündeki eleştirileri reddederek, yıkımın yalnızca su temininden kaynaklanmadığını söyledi. Bass, "Hepimiz bunun benzeri görülmemiş bir olay olduğunu biliyoruz, ayrıca yangın musluklarının bu tür büyük yıkımlarla başa çıkmak için inşa edilmediğini de biliyoruz. Şiddetli rüzgarların aynı anda alevleri ve közleri körüklemesi ve destek uçaklarının yere inmesine neden olması nedeniyle durum daha da zorlaştı. Yıkımın bu kadar kötü olmasının sebebi, benzeri görülmemiş rüzgar" dedi.
17 milyon dolarlık skandal sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler tepkilere neden oldu.
ABD'li itfaiyecilerin Los Angeles'teki yangına içine su doldurdukları kadın çantasıyla müdahale ettikleri görüldü.
ABD'nin California eyaletinde bulunan Los Angeles kentinde yangınlar sürerken, belediyenin itfaiye departmanının bütçesinde Temmuz 2024'de 17 milyon dolardan fazla kesinti yaptığı ortaya çıktı.
ABD basınında, Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ın, Temmuz 2024'de itfaiye departmanının bütçesinde büyük bir kesinti yaptığı ve çıkması muhtemel yangınları öngöremediği için muhalefet tarafından ciddi eleştirilere maruz kaldığı bilgileri yer aldı.
Haberlerde, Bass'ın, orman yangınlarından aylar önce şehrin itfaiye teşkilatına ayrılan bütçede 17,6 milyon dolar kesinti yapan bir kararı imzaladığı belirtildi.
Los Angeles Şehir Kontrolörü Kennith Mejia'nın, X hesabından yaptığı paylaşımda da 2024-2025 mali yılı bütçesinde de yangınla mücadele kaynaklarından kesinti yapıldığı görüldü.
Yangınla mücadeleden kesinti yaparak hayvanat bahçesi, kütüphane ve "esrar düzenlemesi" gibi projelere ek kaynak aktardığı için Belediye Başkanı Bass eleştiri konusu oldu.
Belediye Başkanı Bass ayrıca yangınlar devam ederken Gana'da yeniden Cumhurbaşkanı seçilen John Dramani Mahama'nın yemin törenine katılmak ve buradan geç dönmekle suçlandı.
Sivil aktivist Ricci Sergienko, 2024-2025 bütçesinde yangınla mücadele fonunda kesintiye gidilmesinin yanlış olduğunu söyledi.
Belediye Başkanı Karen Bass'a bir eleştiri de Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) bütçesine yaptığı katkı dolayısıyla yöneltildi.
Los Angeles'ta, yangını söndürmek için kullanılan su depolarında yeterli miktarda su olmaması da tartışma konusu oldu.
Los Angeles'ı saran yangın fırtınası ihtimali geçtiğimiz yaz podcaster ve komedyen Joe Rogan tarafından gündeme getirilmiş ve Rogan Los Angeles'lı bir itfaiyeciyle yaptığı tüyler ürpertici bir konuşmayı anlatmıştı.
Temmuz 2024 bölümünde konuğu ve komedyen arkadaşı Sam Morril'e konuşan Rogan'ın “Dedi ki: ‘Bir gün doğru rüzgar olacak ve yangın doğru yerde başlayacak ve Los Angeles'ı okyanusa kadar yakacak ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Eğer rüzgar yanlış yönden eserse Los Angeles'ı yakıp geçecek'" şeklindeki sözleri yeniden gündem oldu.
Yangınlardan önce ve sonra Los Angeles yakınlarındaki Altadena'nın uydu görüntüleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
ABD'de orman yangınları devam ederken meşhur "Hollywood" tabelasını da alevler sardı.
Los Angeles'ın kıyamet sonrası gökyüzü dumanla dolmaya devam ederken altı orman yangını nedeniyle 100 bin kişi tahliye edildi ve Hollywood Bulvarı boşaltıldı.
Hollywood Hills ve Studio City'de gece boyunca iki yeni yangın çıktı. Bu durum, ilk müdahale ekiplerinin zaten kısıtlı olan kaynaklarını yanmış bölgeye yeniden yönlendirmesini zorunlu kıldı.
İfaiyecilerin evleri ve mahalleleri temizlediği belirtilirken Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı ve yardım için askeri personel gönderilebilir.
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un Los Angeles'taki “kıyamet gibi” yangından sorumlu olduğunu söyledi ve kararlarını eleştirdi.
Trump Truth Social hesabında şunları yazdı:
Vali Gavin Newscum, kendisine sunulan ve Kuzey'deki aşırı yağmur ve kar erimesinden kaynaklanan milyonlarca galon suyun, şu anda neredeyse kıyamet gibi yanan bölgeler de dahil olmak üzere Kaliforniya'nın birçok bölgesine her gün akmasına izin verecek olan su restorasyon deklarasyonunu imzalamayı reddetti.
Koku balığı denen aslında değersiz bir balığı daha az su vererek korumak istedi (işe yaramadı!) ama Kaliforniya halkını umursamadı.
Şimdi, nihai bedel ödeniyor. Bu beceriksiz validen güzel, temiz, tatlı suyun KALİFORNİYA'YA AKMASINA izin vermesini talep edeceğim!
“Bunun suçlusu o. Her şeyin ötesinde, artık yangın söndürme uçakları için değil, yangın muslukları için su var. Gerçek bir felaket!”
Pazartesi günü başlayan yangınlardan bu yana Los Angeles'ın dört bölgesinde 20 bin dönümden fazla alan yandı.
Los Angeles bölgesindeki kuvvetli rüzgarlar, itfaiyecilerin yangını söndürme çalışmalarını aksattı. Yangının kontrol altına alınma oranı şu anda yüzde 0.
Palisades Yangını ve Eaton Yangını'nın kökenleri henüz bilinmiyor ve araştırılıyor
İtfaiye şefi Chad Augustine, ölümcül Eaton yangınlarının son saatlerinde, insanların yanan binalardan çıkarıldığını ve yapıların saatte 70 mil hızla yıkıldığını söyledi.
Şu ana kadar 200 ila 500 arasında hasar gören veya yıkılan yapı var
Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley'e göre, çarşamba gecesi Runyon Kanyonu yakınlarındaki Hollywood Tepesi'nde bir yangın daha çıktı.
Pasedena Belediye Başkanı Victor Gordo, henüz kontrol altına alınamayan ve 10 bin 600 dönümden fazla alanı yok eden ölümcül yangınları "muazzam bir trajedi" olarak nitelendirdi.
Sert rüzgarlar ve kurak koşullar, Palisades, Eaton, Hurst ve Woodley yangınları olmak üzere dört büyük yangının Los Angeles County'deki birçok şehir ve mahalleye yayılmasına neden oldu.
Gordo, Eaton yangınıyla ilgili olarak zorunlu tahliye altında 100.000 kişinin bulunduğunu ve yaklaşık 100.000 kişiye de tahliye uyarısı yapıldığını söyledi.